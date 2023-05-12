新州警槍案重傷 搶救2個月仍殉職

新澤西州德普特福德警局27歲員警希斯勒，在3月間處理槍擊案中彈住院治療近兩個月後，在日前逝世。(警局檔案)

新澤西州德普特福德(Deptford)警局證實，27歲員警希斯勒(Robert Shisler)在3月間一起槍擊 事件，因腿部中彈住院治療近兩個月後，仍不幸在日前逝世。

德普特福德警局局長史密斯(Joseph Smith)發表聲明表示，希斯勒自受傷以來、直至逝世前，一直住院接受治療，「希斯勒一生致力為德普特福德居民服務，以保證他出生、成長、生活與工作的社區安全無虞。」史密斯補充表示，「在此傷痛的艱難時刻，對希斯勒家屬表達我們最深切的悲憫。」

對於希斯勒因公殉職，新州警察 工會(Police Benevolent Association，PBA)表達哀悼之意，「失去他令我們深感震驚，他為保護社區付出生命，任何言語都無法表達我們的傷痛；我們的心和家屬、朋友以及德普特福德警局同在，我們將會竭盡全力向這位英雄與其犧牲表達敬意。」

新州檢察長普拉金(Matthew Platkin)也發表聲明表示，「為執行公務而殉職，說明執法人員面臨的風險，新州員警每天穿著制服執勤，冒著生命危險以維護社區安全，感謝希斯勒和新州每一位警察的犧牲奉獻，並為痛失員警深表遺憾。」

根據報導，今年3月10日中午12時30分過後不久，希斯勒在街頭臨檢，攔下24歲男子內格洛(Mitchell Negron Jr.)，不料內格洛企圖逃跑，希斯勒也追了上去。

根據新州檢察長辦公室調查，雙方隨後在Doman Avenue爆發槍戰，內格洛當場死亡，希斯勒則是腿部中彈，緊急送往庫珀大學醫院(Cooper University Hospital)急救，而且當時警方透露希斯勒傷勢嚴重，恐有生命危險。

根據一份調查文件顯示，內格洛擁有一把左輪手槍，但州檢察長辦公室至今仍未公開槍擊事件的來龍去脈。