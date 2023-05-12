原本要裁43人 新州學區增經費 11教師保住飯碗

新澤西州薩賽克士郡(Sussex County)K-12學區 日前宣布因預算 吃緊必須裁員 ，原訂裁汰43名教師，不過官員說，學區與校方找到因應辦法，教師裁員名單裡約四分之一可繼續在弗農(Vernon)任教。

這一波裁員主要是因過去六年州府資助減少850萬元導致2023-24學年度學區預算短缺加劇。

然而，根據學校董事會會議簡報，就在薩賽克士郡總監辦公室審查支出計劃後，學校董事會同意增加130萬元預算，11位教師得以免遭裁員。

學區業務管理員拉特克利夫-李(Patricia Ratcliffe-Lee)說，郡方檢視學校預算後，建議調整。

其他預算調整包括增加特殊補助金20萬元、降低學區跨年轉用至2024-25學年度的資金72萬元，此外，弗農監督人羅傑斯(Russell Rogers)說，該學區也將拒絕對維護儲備基金額外提供資金，預算支出可刪減17萬8255元。

該學區3月底宣布裁員後得知，將獲得21萬1766元州補助援助金，補足了先前被告知約失去25萬6288元的大部分缺口。

有關人員說，雖然該學區保住11名教師工作，另32名教師還是被裁員。

學區官員將裁員歸咎於新州的學校撥款模式。2018年起，弗農學生註冊人數減少4%，同期間，州府資助也大幅縮減，從2018-19學年度約2450萬元削減至2023-24學年度將近1590萬元。

州府是在過去20年弗農學生註冊人數大減後大砍資助金。

2004-05學年度共有5325名學生註冊，2018-19學年度減至2982名學生。研究發現，弗農市人口1960年代幾乎翻三倍，1970年代增加一倍多，但2000年以來一直緩慢減少。

根據人口普查，2021年弗農市有2萬2446名學生，該市面積將近70平方哩，市內有酷樂山(Mountain Creek)滑雪勝地以及一棟閒置的八層樓建築。