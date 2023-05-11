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新州破獲製毒廠 沒收價值120萬毒品

記者張聲肇／綜合報導
新州警方破畫製毒廠，沒收市價約120萬的芬太尼，三名嫌犯中已有兩人落網。圖為被捕的艾德瓦‧墨席迪斯(左)和培拉爾塔。(美聯社)
新州警方破畫製毒廠，沒收市價約120萬的芬太尼，三名嫌犯中已有兩人落網。圖為被捕的艾德瓦‧墨席迪斯(左)和培拉爾塔。(美聯社)

司法當局8日表示，警方在新州北博根(North Bergen)和百賽克(Passaic)從兄弟嫌犯合營的製毒廠，和另一嫌犯住所查獲26磅芬太尼，22磅大麻

州檢察長辦公室說，4月11日在百賽克克沒收的芬太尼，市價約120萬元。同日，警方也根據搜捕狀到北博根46街某民宅，沒收22磅大麻和煉製芬太尼的設備、印刻產品的板子、分割器具和包裝證據。

檢方以一級製毒、販毒等罪名，指控22歲的培拉爾塔(Carlos Pena Peralta)，以及皆為39歲的艾德溫與艾德瓦‧墨席迪斯(Edwin Mercedes and Edwal Mercedes)兄弟。

警方說，到製毒廠查緝前，在路上攔截艾德瓦‧墨席迪斯，從他身上搜出1萬元現金；但目前艾德溫‧墨席迪斯仍在逃。

艾德瓦‧墨席迪斯的律師畢亞垂斯(Michael J. Beatrice)證實，艾德瓦‧墨席迪斯已經首度出庭，不認罪。

培拉爾塔的律師阿瑟維多(Louis Acevedo)說，培拉爾塔否認檢方指控的罪行，「這年輕小夥子，只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方。」

當局指出，郵政總局檢查部門在這次州警的查緝行動中，也配合執法人員辦案，而立了功。

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