2囚犯脫逃 費城監獄19小時才發現

24歲的葛蘭特(左)和18歲的赫斯特7日從費城監獄脫逃，當局呼籲民眾提供線索。(美聯社)

費城監獄 發生兩名囚犯在圍欄上剪破一個洞逃脫的事件，獄方在24歲葛蘭特(Nasir Grant)與18歲赫斯特(Ameen Hurst)逃脫19個小時後才發現；費城官員懸賞2萬元獎金，希望民眾提供緝凶線索。

費城監獄廳委員布蘭奇‧卡尼(Blanche Carney)8日在記者會上表示，「我們努力不懈地要將這兩名危險人物重新抓回來，這是我們的調查重點。」

密西西比州4月也發生逃獄事件，密州海恩茲郡(Hinds County)四名囚犯從監獄屋頂爬出後，開兩輛卡車逃逸；警方事後循線逮回兩人，另兩人被發現時已身亡。

官員表示，費城工業矯治機構(Philadelphia Industrial Correctional Facility)逃脫的兩人是葛蘭特與赫斯特。

費城警方表示，赫斯特2021年3月落網，被控於2020年平安夜槍殺一名男子；葛蘭特則因密謀取得毒品 與武器而被捕，兩人關在同一間牢房中。

卡尼表示，職員7日晚間8時30分發現娛樂區的圍籬上有一個洞，8日下午3時才發現兩人不見蹤影，這段期間獄方曾點名三次，分別是在7日晚間11時、8日凌晨3時與7時，但都沒發現受刑人不見了；卡尼說，官員正試圖了解這三次點名為何沒有發現兩人失蹤。

費城市長肯尼(Jim Kenney)表示，「顯然系統破敗且出現人為疏失，不應該。」

卡尼9日表示，她沒有辭職的打算，獄方人力不足也「不見得」是造成此事件的主因。

卡尼表示，「我們正在爬梳時間軸，需要一分一秒查驗，才能確定要提出哪些問題。」