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2囚犯脫逃 費城監獄19小時才發現

編譯陳韻涵／綜合報導
24歲的葛蘭特(左)和18歲的赫斯特7日從費城監獄脫逃，當局呼籲民眾提供線索。(美聯社)
24歲的葛蘭特(左)和18歲的赫斯特7日從費城監獄脫逃，當局呼籲民眾提供線索。(美聯社)

費城監獄發生兩名囚犯在圍欄上剪破一個洞逃脫的事件，獄方在24歲葛蘭特(Nasir Grant)與18歲赫斯特(Ameen Hurst)逃脫19個小時後才發現；費城官員懸賞2萬元獎金，希望民眾提供緝凶線索。

費城監獄廳委員布蘭奇‧卡尼(Blanche Carney)8日在記者會上表示，「我們努力不懈地要將這兩名危險人物重新抓回來，這是我們的調查重點。」 

密西西比州4月也發生逃獄事件，密州海恩茲郡(Hinds County)四名囚犯從監獄屋頂爬出後，開兩輛卡車逃逸；警方事後循線逮回兩人，另兩人被發現時已身亡。

官員表示，費城工業矯治機構(Philadelphia Industrial Correctional Facility)逃脫的兩人是葛蘭特與赫斯特。

費城警方表示，赫斯特2021年3月落網，被控於2020年平安夜槍殺一名男子；葛蘭特則因密謀取得毒品與武器而被捕，兩人關在同一間牢房中。

卡尼表示，職員7日晚間8時30分發現娛樂區的圍籬上有一個洞，8日下午3時才發現兩人不見蹤影，這段期間獄方曾點名三次，分別是在7日晚間11時、8日凌晨3時與7時，但都沒發現受刑人不見了；卡尼說，官員正試圖了解這三次點名為何沒有發現兩人失蹤。

費城市長肯尼(Jim Kenney)表示，「顯然系統破敗且出現人為疏失，不應該。」

卡尼9日表示，她沒有辭職的打算，獄方人力不足也「不見得」是造成此事件的主因。

卡尼表示，「我們正在爬梳時間軸，需要一分一秒查驗，才能確定要提出哪些問題。」

費城地區檢察官辦公室表示，已聯繫受害者家屬及證人，他們可能遭到恐嚇或報復，保護受害者家屬及證人的安全是檢方與被害人支持服務小組的首要之務。

費城監獄7日發生兩名囚犯逃脫，但獄方在8日下午才發現兩人不見蹤影，並對外宣布。(...
費城監獄7日發生兩名囚犯逃脫，但獄方在8日下午才發現兩人不見蹤影，並對外宣布。(美聯社)

費城 監獄 毒品

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