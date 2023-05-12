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美門醫院連續第二年入選《新聞周刊》世界最佳醫院

本報新澤西訊

美門醫院 (Monmouth Medical Center-MMC)近日再次入選《新聞周刊》2023 年世界最佳醫院名單。這是該醫院連續第二年被列入《新聞周刊》名單，該名單認可 27 個國家和地區的最佳醫療機構，這並使 MMC成為美國 414 家最佳醫院之一，並躋身新澤西州七家最佳醫院之列。這一享有盛譽的獎項由《新聞周刊》和世界領先的統計門戶網站和行業排名提供商 Statista Inc. 頒發。

  《新聞周刊》的認可旨在確定優質護理，並為患者及其家人提供指南，並使用複雜的方法開發以確保質量和有效性。 三個數據源包括來自一項針對 80,000 多名醫生、醫院管理人員和醫療保健專業人員的國際在線調查的建議； 患者滿意度調查； 以及關鍵指標，包括患者安全、衛生措施和治療質量。 此外，2023 年名單使用一個新類別進行評分，該類別涉及患者報告的結果測量的實施狀態，這些測量是使用標準化和經過驗證的問卷編制的，這些問卷可以評估患者對其健康及醫療服務的體驗。

  在本周宣布 2023 年名單時，新聞周刊表示，他們名單上的機構都具有一致性的質量-始終如一地吸引最優秀的人才，提供最好的患者治療結果，並實施最重要的新療法和研究。並使用複雜的方法開發以確保質量和有效性，《新聞周刊》的認可為患者及其家人提供了指南。《新聞周刊》指出，在世界上所有的醫院中，能夠年復一年地做所有這些事情的醫院相對較少。

  “像這樣的公眾認可，以及我們作為該地區唯一一家在患者安全方面持續獲得 Leapfrog A 的醫院的地位，真正反映了整個美門醫院團隊的辛勤工作和堅定不移的承諾，”美門醫院MMC 和美門南院總裁和首席執行官Eric Carney說：“我們很自豪能夠躋身世界最佳醫院之列，並希望這一稱號對為自己和親人提供最佳護理的患者和家庭有所幫助。”

新澤西州

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