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2023年『世界華裔小姐大賽』北美賽區 海選閃亮登場

本報新澤西訊
2021年北美賽區選手合影
2021年北美賽區選手合影

新澤西州格蘭大酒店冠名贊助、2023年世界華裔小姐大賽海外賽區組委會主辦的“2023年世界華裔小姐大賽”北美分賽區正式開始報名，集訓與比賽時間定在6月20日至25日。報名截止日期為2023年6月15日。

  報名參賽選手條件包括，居住北美地區的16-28周歲的未婚華裔女性，（只要有1/4以上中國血統、略懂中文的均可）、高中以上學歷（包括來美留學的華裔學生）、身高1.65米以上（條件好的可稍放寬）、五官端正身體健康、有一定才藝、沒有犯罪紀錄、服從組委會安排等。報名費用1200美元，包含6天酒店食宿、專業導師培訓、每人一件大賽T恤、旗袍和泳衣；專車接送到新澤西州度假勝地、大西洋城沙灘及遊艇、跑車上拍攝外景等。絕對超值。獲得冠亞季軍的，還有現金獎勵並於8月赴中國參加全球總決賽。

  選手報名應填寫報名表附上小二寸證件照片，全身禮服及旗袍照片，才藝展示視頻，並繳交報名費。組委會將舉行一次選手見面會，外州之選手如不能出席，可將個人資料發至以下三位的郵箱便可。篩選通過後，將通知入圍選手參加決賽，收到通知的選手按賽程要求，準時報到參加集訓、拍外景至比賽結束。

  世界華裔小姐大賽於2008年首個在中國申請註冊、擁有完全自主智慧財產權，大賽標識已獲國家版權局批准。大賽是由國家、省級部門指導，全國各省市僑聯與僑商聯合會支持的國際頂級文化賽事。

  大賽自2008年至今已連續成功舉辦了十多屆（2020、2022因疫情暫停），成為世界獨樹一幟弘揚中華民族優秀傳統文化的傳播品牌。通過大賽凝僑心、匯僑智、聚僑力，搭建美麗平臺，不僅令參賽選手在大賽中收穫專業的訓練，還能夠在公平及多樣化的選美舞臺上展現自我實現夢想！

  大賽詳情請電話或電郵查詢李小蘭（Gloria Li）856-383-8678 郵箱：[email protected]；Sammi Mo 215-370-4180 郵箱：[email protected]；劉偉732-309-5352 郵箱：[email protected]

  大賽組委會歡迎北美有顏值有才藝有夢想的華裔青年女性踴躍參加！也歡迎商家贊助提供支援。

【圖文報導：記者 劉偉】

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