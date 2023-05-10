斯托克頓大學7000萬宿舍 落成

新澤西州斯托克頓大學新的學生宿舍大樓剪綵啟用，學生及轉學生秋季學期就可開始租住。(取材自該校官網)

早晨起床，往屋外遠眺便是大西洋城天際線，對大多數人聽來像是度假，但對某些斯托克頓大學(Stockton University)學生，可能只是校園生活的一部分；大學校方日前為大西洋城校區造價近7000萬元的學生宿舍大樓剪綵，開始啟用，住宿生就能享受觀光 客般的美景。

「NJ.com」報導，斯托克頓大學的學生宿舍大樓樓板面積13萬5000平方呎，主打公寓及套房式的生活；房型有大套房，每學年租金 1萬2880元，到有雙人床的公寓，每學年租金1萬9764元。

搭配有功能完整的廚房、浴室及公共區，很多房問還能眺望到沙灘、木板走道，或緊臨宿舍大樓、紀念內戰的歐當諾公園(O'Donnell Park)。

這棟六層的宿舍大樓座落在亞特蘭大 及南普洛旺斯兩大道那一隅，總床位416個；校方表示，斯托克頓大學學生及轉學生這個秋季學期起就可租住。

宿舍大樓接近完成，距位在蓋洛威(Galloway)鎮的大學主校園約15哩，住宿生都可以去院子，每個樓層都有聯誼室、會議室及購物中心。

剪綵典禮後，大學校董、學生及社區成員在校長凱索曼(Harvey Kesselman)、大西洋城市長斯莫(Marty Small Sr.)帶領下，一遊學生住宿大樓；二年級生曼朱拉(Harini Manjula Duraipandiyan)逛完一樓後表示，打算下學期起就住進這棟大樓，很想了解宿舍看來如何、未來住宿的空間，目前看來很棒，自己覺得很興奮。