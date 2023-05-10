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為掩蓋輟學 賓州女偽造自己遭綁

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州23歲女子克蘿伊•斯坦上演假綁架案後，州警發布的失蹤人口通報。(賓州州警)
賓州23歲女子克蘿伊•斯坦上演假綁架案後，州警發布的失蹤人口通報。(賓州州警)

賓州警方表示，23歲的賓州女子克蘿伊·斯坦(Chloe Stein)涉嫌偽造自己的綁架案，以掩蓋其從大學輟學無法畢業的事實；斯坦2日被逮捕，並被控四項輕罪，包括向公共安全當局發出假警報、謊報未發生的犯罪行為、妨礙行政法、妨害治安行為。

根據州警1日晚間的消息，斯坦當晚10時30分下班開車返家時傳訊息給男友，表示被一名警察攔下，這是她最後一次發出訊息，之後斯坦的男友多次試圖與她聯繫但未獲得回應。

州警隨後接獲斯坦家人通報，表示在北綠門大道(North Greengate Road)區域的拉德柏路(Radebaugh Road)發現斯坦的車被遺棄在現場。

斯坦家發出失蹤人口聲明，展開廣泛的搜查行動。

州警察利馬尼(Steve Limani)在2日晚間的記者會上表示，當局在斯坦的搜查行動花費數萬元，包括出動直升機。

利馬尼說，2日晚一線報指出，斯坦實際上在珍妮特市(Jeannette)的一間住宅內，警方抵達現場發現斯坦在屋內相當安全，因此帶走她訊問。

在警局斯坦向警員表示，她被一名冒充警察的不明男性攔下並被綁架，聲稱該綁匪持有槍枝，斯坦說她的雙眼被矇住，被帶到該區域不同地點。

但調查人員對她的說法起疑，在警方找到斯坦前，曾接獲賓州州立大學校方的電話，表示斯坦目前在該校沒有註冊學籍，與通報表示斯坦是大四生的說法有出入。

利馬尼表示：「在與校方的通話過程中，我們發現斯坦已經有一段時間沒有上大學，幾乎超過一年，也可能已經兩年，而畢業季即將到來。這將案情引導到一個可能情況，實際上沒有警察、沒有攔截，這些都不曾發生。」斯坦最後一次註冊時間是2018年秋季。

斯坦與警方對證時，坦承自己捏造所有涉及此案件的資訊。她製造這一騙局似乎是因為她實際上沒有註冊大學。

利馬尼指出，搜索過程中斯坦從未陷入危險，她「知道」自己最後一封簡訊訊息會「造成驚慌」。

利馬尼譴責斯坦的行為，使居民以為有綁匪逍遙法外，在社區帶來恐慌，。

警察 賓州

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