利用GPS跟蹤…竊車集團偷40車轉賣 得手28.5萬

新澤西州檢察官 辦公室起訴一名前哈肯薩克(Hackensack)居民經營汽車 盜竊團，在個數州偷竊了40輛汽車，上網轉賣了至少30輛，獲利28萬5000元。

46歲的蓋瑞爾(Warren Guerrier)遭檢方以共謀電信詐欺、電信詐欺(wire fraud)和重大身分盜竊(identity theft)等罪名起訴。2016年11月到2020年6月，他與同夥在新澤西、紐約、賓州、馬里蘭和維吉尼亞州等地，利用在汽車上安裝GPS跟踪設備，了解車主出行方式，再伺機竊車，然後分別在兩個網站上販售贓車，從中獲利約28.5萬元。

有意買家在支付現金後，收到的則是車輛的泊車鑰匙(valet key)和偽造文件，每輛販售金額從6000元到1萬5000元不等；車型包括本田、艾鳩拉(Acura)和福特Explorer等。

泊車鑰匙是備用鑰匙的一種，給代客泊車服務員和修理廠機師使用；泊車鑰匙能夠啟動車輛，但無法開啟上鎖的後車廂和雜物箱。

根據法庭文件，這犯罪組織在實際下手偷車前，就先上網將車輛賣出；檢察官指出，蓋瑞爾與同夥是利用非法取得的備用鑰匙將車輛偷走，然後再用鑰匙掃描器重新設定遙控器，讓該車其它鑰匙都失效。檢察官說，嫌犯主要針對本田或艾鳩拉較舊車款，因為這些車的泊車鑰匙較易取得。

檢方並未說明嫌犯是如何取得泊車鑰匙，但嫌犯找尋可下手車輛的地點包括了購物中心、酒店和公寓大樓等。

根據起訴文件，嫌犯在Parsippany、帕特森(Paterson)、Rockaway和東橘市(East Orange)等地都曾下手過；次年，Edison train station、橋水(Bridgewater)和皮斯卡特維(Piscataway)等地也有車輛遭竊。