與恐怖分子同名 新州穆斯林參加白宮宴被擋下

新澤西州穆斯林市長凱儒拉應邀出席白宮慶祝開齋節活動，卻臨時被特勤局擋下。(美聯社)

新澤西州 一位穆斯林市長日前應邀出席白宮 慶祝開齋節活動時，臨時被特勤局擋下，經查可能是與同名者被登入恐怖分子篩濾資料庫有關；他透過記者會呼籲政府廢止「非法」針對穆斯林的黑名單。

新州 展望公園市(Prospect Park)市長凱儒拉(Mohamed Khairullah)在美國-伊斯蘭關係協會新澤西分部譴責政府編列這份「非法、歧視、違憲」的黑名單，也呼籲特勤局等聯邦單位不要再使用、散布這份150萬人的名單。他說這150萬「可疑分子」的名字多數「聽起來是阿拉伯或穆斯林」姓名。

這份名單的官方名稱叫做「恐怖分子篩濾資料彙編」。美國-伊斯蘭關係協會告訴凱儒拉，2019年協會拿到的彙編當中，其中一人的名字和生日和他相同。

凱儒拉即將抵達白宮，參加開齋節慶祝活動時，白宮打電話告訴他說，因為特勤局不會讓他通過安檢，因此他不能參加。他說，他不解為甚麼他的名字會被列入黑名單，聯邦政府裡沒有人回答他的疑問，而「毫無理由地認為我不安全。」

今年1月第五度當選市長的凱儒拉說，「不能到白宮，我不覺得值得惱火，人權問題才令我惱火。我自己有辦法處理這問題，可是那150萬人可不見得有辦法。」

該協會新州分會會長馬克蘇特(Selaedin Maksut)說，這份資料怎麼編出來的，根據甚麼標準將某人列入或除名，毫無透明度；若名字被誤列，也毫無補救的辦法。

特勤局發言人證實，凱儒拉未被允許進入白宮園區，但不願解釋理由。白宮則婉拒評論。