新州老橋鎮遭非法傾倒義大利麵 重500磅、可裝15輛購物車

新澤西州老橋鎮發現大量義大利麵被非法傾倒在溪邊，照片登上社群媒體後引起網友熱議；市長表示已經清理完畢，希望事件就此落幕。(美聯社)

新澤西州 老橋鎮(Old Bridge)上周發現大量義大利 麵被非法傾倒在溪邊，照片登上社群媒體 後引起網友熱議。根據最新報導，監視器拍到涉嫌非法傾倒義大利麵的男子，不過鎮長亨利(Owen Henry)5日表示這批重達500磅的義大利麵已經清理完畢，希望事件就此落幕。

先前曾競選老橋鎮代表的妮娜·喬赫諾維茨(Nina Jochnowitz)表示，監視器畫面拍到一名男子涉嫌非法傾倒這批義大利麵，據媒體報導，該名男子是一名退伍軍人，在母親去世後清理遺物時，意外發現大批義大利麵，可能因為數量過於龐大，決定丟棄在河畔。

鎮長亨利表示，「把義大利麵傾倒在河床或河岸當然不是好主意，但希望我們的警力不要浪費時間追查這件事。」強調義大利麵沒有造成任何環境汙染或健康疑慮，認為事件應就此告一段落，「如果義大利麵仍可食用，我希望可以送到食物銀行，因為本來就可以食用。」

根據報導，估計重達500磅、足以裝滿15輛購物推車的義大利麵，被傾倒在希利雅德路(Hilliard Road)和密密路(Mimi Road)之間，鄰近艾瑞希克溪(Iresick Brook)畔。

喬赫諾維茨因為接獲民眾檢舉前往視察，並於26日將遭棄義大利麵照片上傳社群媒體，引起熱議，她指責老橋鎮公所先前即接獲義大利麵非法傾倒的舉報，卻未做出回應，但遭到有關單位否認。

老橋鎮商業管理人員舒沙(Himanshu Shah)表示，除了臉書貼文，老橋鎮未曾接獲任何居民投訴，並強調警方接獲通報，工務局(Department of Public Works)即派兩名人員前往現場清理，並於一小時內清理完畢。

艾瑞希克溪附近的居民告訴新澤西先鋒報(NJ Advance Media)，他們對這起不尋常的非法傾倒事件，深感困惑；當地餐飲業者也表示，一般餐廳根本不會有這麼多的義大利麵庫存可以丟棄。

舒沙坦承老橋鎮有許多樹林，偶爾會發生非法傾倒事件，但從未在當地見過如此大規模的食物傾倒事件。