我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

控警毆打、拖行 新州男獲68萬和解金

編譯潘勛／綜合報導
新州男子勞森控告邦格布魯克鎮警方2015年逮捕他時濫加毆打，雙方於今年3月以67萬5000元達成和解。(取材自臉書)
新州男子勞森控告邦格布魯克鎮警方2015年逮捕他時濫加毆打，雙方於今年3月以67萬5000元達成和解。(取材自臉書)

新澤西州薩塞克斯郡男子勞森(Alfred Lawson)控告邦格布魯克鎮(Bound Brook)警方2015年逮捕他時濫加毆打，雙方於今年3月達成和解，支付勞森67萬5000元。

「NJ.com」報導，勞森在2015年10月24日被捕，但2018年才決定控告鎮警局及多位警員，時隔將近3年。

邦格布魯克鎮行政官何瑞拉(Hector A. Herrera)聲明表示，勞森控告五位警員一案已遭駁回，和解一事是該鎮保險業者的商業決定；鎮政府不承認有任何不法之舉或虧欠，和解不代表承認勞森的指控是事實，鎮方就本案的辯護有法有據。

勞森指控多名員警先毆打他，再把他上銬，上銬之後，他由被捕地點拖上警車，「拖得蠻遠的」。訟狀上說，上車後員警再往他臉上揍了幾拳，其他警員袖手旁觀，他最後因重傷被帶到地區醫院醫治。勞森還指控警方偽造報告，想掩蓋這次打人。

邦格布魯克鎮警方及鎮政府3日上午並未立即回答置評。很多參與這次據說打人案件的警員接下來不是退休，就是不再為鎮警局工作。

官方當時表示，勞森與另一名男子在塔爾馬吉(Talmadge)、渥索勒(Vosseller)兩條路交叉口毆打第三名男子，警方接獲電話趕去，勞森拒捕，還踢警車玻璃窗。

勞森以加重傷害及毀壞公物罪被定罪後，判刑四年；他有前科，其中之一要回溯到1999年，他因加重傷害一名現場應急人員而被判有罪。

新澤西州 退休 保險

上一則

明大中文領航項目 提高學生未來競爭力

下一則

年少殺人曾坐牢 賓州男詐10萬租金補助又入獄

延伸閱讀

新州第一間 羅文大學獸醫學院破土

新州第一間 羅文大學獸醫學院破土
新州2嫌假造員工身分 盜仲介公司35萬元

新州2嫌假造員工身分 盜仲介公司35萬元
8年內3度控新州工程部門歧視 非裔男共獲和解金12萬

8年內3度控新州工程部門歧視 非裔男共獲和解金12萬
新州教育評等 「高科技高中」奪魁

新州教育評等 「高科技高中」奪魁
新州路況改善 從墊底爬升至第44名

新州路況改善 從墊底爬升至第44名
新州電動車退款計畫 經費用罄暫停受理 7月可望恢復

新州電動車退款計畫 經費用罄暫停受理 7月可望恢復

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC

全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

2023-05-02 02:15
聯邦調查局更新克里夫蘭槍案正確的兇嫌照片與姓名。（FOX 26／FBI Houston推特）

名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

2023-05-01 21:04

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍