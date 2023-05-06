控警毆打、拖行 新州男獲68萬和解金

新州男子勞森控告邦格布魯克鎮警方2015年逮捕他時濫加毆打，雙方於今年3月以67萬5000元達成和解。(取材自臉書)

新澤西州 薩塞克斯郡男子勞森(Alfred Lawson)控告邦格布魯克鎮(Bound Brook)警方2015年逮捕他時濫加毆打，雙方於今年3月達成和解，支付勞森67萬5000元。

「NJ.com」報導，勞森在2015年10月24日被捕，但2018年才決定控告鎮警局及多位警員，時隔將近3年。

邦格布魯克鎮行政官何瑞拉(Hector A. Herrera)聲明表示，勞森控告五位警員一案已遭駁回，和解一事是該鎮保險 業者的商業決定；鎮政府不承認有任何不法之舉或虧欠，和解不代表承認勞森的指控是事實，鎮方就本案的辯護有法有據。

勞森指控多名員警先毆打他，再把他上銬，上銬之後，他由被捕地點拖上警車，「拖得蠻遠的」。訟狀上說，上車後員警再往他臉上揍了幾拳，其他警員袖手旁觀，他最後因重傷被帶到地區醫院醫治。勞森還指控警方偽造報告，想掩蓋這次打人。

邦格布魯克鎮警方及鎮政府3日上午並未立即回答置評。很多參與這次據說打人案件的警員接下來不是退休 ，就是不再為鎮警局工作。

官方當時表示，勞森與另一名男子在塔爾馬吉(Talmadge)、渥索勒(Vosseller)兩條路交叉口毆打第三名男子，警方接獲電話趕去，勞森拒捕，還踢警車玻璃窗。

勞森以加重傷害及毀壞公物罪被定罪後，判刑四年；他有前科，其中之一要回溯到1999年，他因加重傷害一名現場應急人員而被判有罪。