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年少殺人曾坐牢 賓州男詐10萬租金補助又入獄

編譯盧炯燊／綜合報導
年少曾坐牢的賓州男子史蒂德，新冠疫情期間冒用親友的身份，騙取了近9萬5000元租金援助，現在又重回獄中。（蒙哥馬利郡地方檢察官辦公室照片）
年少曾坐牢的賓州男子史蒂德，新冠疫情期間冒用親友的身份，騙取了近9萬5000元租金援助，現在又重回獄中。（蒙哥馬利郡地方檢察官辦公室照片）

賓州一名男子在少年時因開槍殺人，一級謀殺罪成被判終身監禁，5年前聯邦最高法院裁定對青少如此判決屬非法，這名男子獲釋，然而他涉嫌在新冠疫情期間，冒用親友的身份，騙取了近9萬5000元租金援助，現在又重回獄中。

蒙哥馬利郡(Montgomery County )檢察官說，今年55歲的史蒂德(Vernon Steed)被控身份盜竊、偽造及相關罪行。

他獲准以9萬9077元保釋，但看來無法支付，目前仍被拘留。他的妻子、49 歲的瑪麗(Mary Ann Steed) 因協助欺詐而面對類似指控。 她准以5萬元的保釋金獲釋。

史蒂德還是17歲少年時，是街頭的小混混，1985年9月向一名爭地盤的毒販開槍，但錯誤擊中一名女子，最終不治。事後他被判一級謀殺罪成，終身監禁。 但到了2018年最高法院裁定，對青少年作此判決乃是非法，史蒂德獲釋。

史蒂德2018年獲釋後，於2022年6月起，擔任蒙哥馬利郡監獄督察委員會委員，這是屬於公民監督性質的組織。郡發言人證實，史蒂德4月21日辭職，也就是對他提出檢控前三天。

由於新冠疫情爆發，2021年政府決定，若房客因疫情而無法支付租金，房東可以透過郡政府申請租金補助。

當相關官員在審查一些申請時，發現一個名叫庫什曼(Wendy Cushman)的房東，所提交的十多份申請有問題，經調查，庫什曼根本沒有任何房地產，在她所報稱的地址裡，並沒有租戶。

調查人員再深入調查，發現庫什曼早於2019年去世，但她的姐姐瑪麗，也就是史蒂德的妻子仍然在世。

調查發現，史蒂德花錢買下數名親友的身份，包括庫什曼的兒子，然後製造虛假租賃文件，訛稱他們是租客騙取政府資助。

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