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南平原市春季社區大清掃 佛光人無畏風雨出席

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南平原市春季大掃除，新州佛光人歡喜寫在臉上。(主辦方提供，攝影詹淑華)
南平原市春季大掃除，新州佛光人歡喜寫在臉上。(主辦方提供，攝影詹淑華)

南平原市2023年春季社區大清掃4月29日登場，國際佛光會紐澤西協會在會長童振邦帶領下，協會理事許綉雲、臥龍分會會長詹淑華、南區分會會長許故鄉及會員、幹部、義工等八人，無畏風雨，分工合作在一個半小時內完成任務。

路邊樹叢下雖然仍有不少小型、大型垃圾，但比起去年秋天，發現垃圾數量少了許多。歷年來佛光人從不缺席南平原市春秋兩季的大清掃，但在風雨中進行卻是第一次，雖然大家都有防風雨的衣帽以及雨衣，一個半小時下來每個人還是全身都溼透了，腳上的鞋子也都成了名副其實的「雨」鞋。但與會者不但沒有一句怨言，大家展現一臉的笑容，是齊心合作的喜悅。

雖然市府負責人Alice表示，因天候不佳，參與大清掃的團體可以自行安排在接下來的一周內到負責的區域完成任務，但考慮義工們需要上班，在下一個周末前安排清掃著實不易。做足了充分準備，每個人都穿著層層保暖的衣物和雨衣，再套上市府規定必著的安全防護背心，風雨無阻地大清掃。

首次參與這項活動的南區分會會長許故鄉說，這是非常有意義的活動。本來以為天候不佳會改期，沒想到義工們不忘初心，各個堅持出席，發揮佛光人捨我其誰的精神，化身地球隊長，環保尖兵。

南平原市春季大掃除，大家齊心協力完成任務。(主辦方提供，攝影詹淑華)
南平原市春季大掃除，大家齊心協力完成任務。(主辦方提供，攝影詹淑華)

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