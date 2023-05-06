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「給阿媽的一封信」導演陳慧齡現身羅大 獲熱烈迴響

記者孫影真／新澤西州報導
「給阿媽的一封信」以「阿公」、「阿媽」的肖像拼湊出的完整台灣地圖，是導演陳慧齡的巧思。(主辦單位提供)
「給阿媽的一封信」以「阿公」、「阿媽」的肖像拼湊出的完整台灣地圖，是導演陳慧齡的巧思。(主辦單位提供)

羅格斯大學台灣研究社(RUTSA) 和新澤西台灣同鄉會(TAA-NJ)，日前於羅格斯大學電影院舉辦「給阿媽的一封信」電影欣賞，觀眾表示，導演陳慧齡的這一作品讓人深受感動，不僅僅是因為影片中以客家語、台語、華語、原住民語等不同族群的語言呈現，還有片尾導演的巧思，那張花費了十年以上的時間，以「阿公」、「阿媽」的肖像拼湊出的完整台灣地圖。

在北美巡迴的第17站、也是倒數第二站，陳慧齡帶著「給阿媽的一封信」訪問新澤西，慕名而來的觀眾不僅有第一代留學生，第二、三代台美人、有18歲剛上大學的學生、80歲已經退休的「阿媽」、也有羅格斯大學的學生與校友。

紐約華僑文教中心副主任王鈺淇、羅大台灣研究社會長吳宗錡、台灣同鄉會會長侯婷譯、理事蔡義郎與百餘名觀眾出席，映後對談時間，與陳慧齡互動熱烈。

王鈺淇表示，導演讓學生透過訪問自己家中的阿公阿嬤去瞭解自己生長土地所發生的故事，很有意義，這些沒有被記載的小人物故事往往能寫實反映當時的社會，好幾段都讓人鼻酸的同時，也更珍惜自己現在身處的環境。

陳慧齡從十多年前至今持續主持「島嶼的集體記憶」計畫，身為美術老師，她給學生出了一份特別的作業 —— 讓孩子們拜訪他們的祖父母，接觸最熟悉和陌生的台灣歷史，並用藝術來詮釋記憶，藉由鉛筆、畫紙及相機，數千名學生與祖父母共同創作，逐漸浮現出一幅完整畫像，建構出屬於台灣人的一個集體記憶。截至2021年，台灣已有17個縣市，150多位老師，1萬2000多名學生參加。

「給阿媽的一封信」是陳慧齡從該計畫中，挑選出內容豐富的故事，長期跟拍完成。電影裡描述了從滿州國死裡逃生的客家運將傳奇、走在阿塱壹古道娓娓談起先祖的斯卡羅後人、滿頭白髮嬌羞回憶與日本軍官相識的排灣族公主、落地生根多年卻仍難忘家鄉山河的老兵、以及不願重拾失親傷痛的白色恐怖受難者家屬。

「給阿媽的一封信」入圍2021年金馬獎最佳紀錄片，並榮獲2021年台灣國際女性影展金獎、法國蘭波影展最佳紀錄片與最佳原創電影配樂、法國The SMR13獨立電影影展最佳紀錄片、攝影、原創電影配樂等三項大獎。

羅格斯大學台灣研究社和新澤西台灣同鄉會22日於羅格斯大學電影院舉辦「給阿媽的一封...
羅格斯大學台灣研究社和新澤西台灣同鄉會22日於羅格斯大學電影院舉辦「給阿媽的一封信」電影欣賞與映後與導演陳慧齡對談。(主辦單位提供)
導演陳慧齡映後與觀眾對談，贈送海報資料夾給前兩位發言的觀眾。(主辦單位提供)
導演陳慧齡映後與觀眾對談，贈送海報資料夾給前兩位發言的觀眾。(主辦單位提供)

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