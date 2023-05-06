2023年“世界華裔小姐大賽”北美分賽區海選 火熱報名中

世界華裔小姐大賽於2008年首個在中國申請註冊、擁有完全自主智慧財產權，大賽標識已獲國家版權局批准。大賽是由國家、省級部門指導，全國各省市僑聯與僑商聯合會支持的國際頂級文化賽事。

大賽自2008年至今已連續成功舉辦了十多屆（2020、2022因疫情暫停），成為世界獨樹一幟弘揚中華民族優秀傳統文化的傳播品牌。通過大賽凝僑心、匯僑智、聚僑力，搭建美麗平臺，不僅令參賽選手在大賽中收穫專業的訓練，還能夠在公平及多樣化的選美舞臺上展現自我實現夢想！

參賽基本條件：

年齡在16至2 8歲的未婚女性；

身高165以上（如綜合素質較好身高可放寬到162）五官端正身體健康（沒有紋身沒有箍牙等）

高中以上學歷或在校大學生或已工作；

居住北美地區的適齡華裔女性，包括具有1/4以上中國血統的混血女性，需略懂中文；

必須具備一項才藝，如唱歌、跳舞、中國功夫或樂器；

目前沒有與任何公司簽訂合同，如有請說明；

沒有犯罪記錄及不良嗜好；

服從大賽組委會的一切安排，依時參加集訓及外景拍攝活動等相關規定！（前三甲代表美國將於8月前往中國參加全球總決賽）

報名方式：

1. 參賽選手填寫報名表附上小二寸證件照片，全身禮服及旗袍照片，才藝展示視頻，並繳交報名費。（可銀行轉帳或現金支付均可）

2. 組委會或將舉行一次選手見面會，外州之選手如不能出席，可將個人資料發至負責人郵箱便可。

3. 組委會通過選手見面會、照片及視頻篩選，將通知入圍選手參加決賽。

4. 收到通知的選手請按賽程要求，準時報到參加集訓、拍外景至比賽結束。

5. 報名截止日期為：2023年6月15日

報到、集訓日期：2023年6月20日報到， 20日~25日集訓

比賽日期：2023年6月25日

報名費用：$1200 費用已經超值包含：

1. 為選手安全著想，統一安排集體入住新澤西州格蘭大酒店6天。

2. 由組委會統一安排作息、培訓、三餐飲食、午休及睡覺時間。

3. 報到入住後每位選手均可獲贈印有大賽Logo 的一件T恤、一件旗袍、一件泳衣。

4. 邀請專業導師培訓。

5. 拍攝外景均有專車接送、工作人員陪同。（今年拍攝外景將在新澤西州度假勝地、跑車、大西洋城沙灘及遊艇上拍攝）

6. 獎勵：冠軍、亞軍與季軍均有現金獎勵，還有更多驚喜等著您！

詳情諮詢及報名熱線：（大賽詳情請電話或電郵查詢）

李小蘭（Gloria Li）856-383-8678 郵箱：[email protected]

Sammi Mo 215-370-4180 郵箱：[email protected]

劉偉 732-309-5352 郵箱：[email protected]

歡迎北美有顏值有才藝有夢想的華裔青年女性踴躍參加！

本次大賽主辦單位：2023年世界華裔小姐大賽海外賽區組委會

聯合承辦單位： 世界華裔小姐大賽海外賽區暨北美分賽區組委會、新澤西州格蘭大酒店、 費城GW國銀保險、美國新食代食品工廠、費城騰越廚櫃公司 OY Events囍多廊、星光舞蹈培訓中心、大紐約地區福建學生學者聯誼會、美國東方文化藝術交流恊會（ORIENTAL ENTERTAINMENT EXCHANGE LLC)

特聘法律顧問：胡知宇律師

媒體支持：龍鷹衛視、海華都市報、費城生活攻略、MGM美國V視、歐華之聲、美南新聞

將會在各大主流媒體報導：世界日報、星島日報、僑報、中國僑網、東南網、夏威夷世界日報、YouTube等。

冠名贊助：

新澤西州格蘭大酒店