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學生1年前遭霸凌自殺 新州精英寄宿學校認錯

記者張聲肇／綜合報導
新州勞倫斯威爾高中17歲學生瑞德一年前因不堪霸凌，留下遺書後在宿舍自殺。(YouTube視頻截圖)
新州勞倫斯威爾高中17歲學生瑞德一年前因不堪霸凌，留下遺書後在宿舍自殺。(YouTube視頻截圖)

新州精英寄宿學校勞倫斯威爾高中(Lawrenceville School)17歲學生瑞德(Jack Reid)一年前因不堪霸凌，留下遺書後在宿舍自殺，學校日前在他死亡一周年，公開承認明知瑞德被同學欺負，卻未盡到保護他的義務。

該校在網站上表示，「本校承認霸凌和不仁慈的行為，以及校方所採取或未採取的行動，可能造成了傑克的死亡，」承諾採取一系列「改正」措施，包括專任負責心理健康的學務長，希望把學校轉變成「反霸凌及學生心理健康」的模範。

瑞德自盡前，把聖經包在運動短褲裡，褲袋中留給父母親紙條，請他們上谷歌找到解釋他為何失望絕頂的檔案。

他的父母親最後和學校協商出30日公布的「認錯聲明」，校方坦承且詳細列出導致瑞德自殺的每一個錯誤的步驟，讓世人一睹學宿費每年7.6萬元的私立名校的文化。這個認錯聲明顯示，美國教育界對青少年心理健康危機以及霸凌文化的態度，已開始轉變。

死者母親伊莉莎白‧瑞德博士是臨床心理學者。她說，兒子的死亡對她倆夫妻不啻是「沒有假釋的無期徒刑。我唯一想改變的是，讓傑克回到我們身邊。我做不到。」「我有把握的是，如果他還活著，他會讓父母親從這(悲劇)裡面做出一件好事，對得起他一生的好事。」

洛杉磯公立學校系統首席自殺防治專家李柏曼(Richard Lieberman)說，勞倫斯威爾高中這種回應法很罕見，也很勇敢，他自己從未聽過哪個學校在學生自殺後，這麼公然負起責任的。

李柏曼說，「我們有必要多討論這種事，真的有必要。自殺是我們年輕人死亡的首要原因。」

瑞德整整一學年遭霸凌，他死後，學校請律師事務所調查前因後果，詢問了45名學生、教職員等，還把調查結果提供給紐約時報

新州勞倫斯威爾高中在17歲學生瑞德於宿舍自殺後一年，承認未盡到保護他的義務。(取...
新州勞倫斯威爾高中在17歲學生瑞德於宿舍自殺後一年，承認未盡到保護他的義務。(取材自臉書)

霸凌 心理健康 紐約時報

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