新州夫婦拒捕 開車撞警車企圖殺警

23歲的費拉約洛(左)和42歲的妻子露絲•巴頓，因拒捕並開車衝撞警車，以及企圖殺害員警，而被控多項罪名。(警方檔案)

新澤西州 伯靈頓郡(Burlington County)上月30日凌晨，有一對夫妻因為拒捕並開車衝撞警車、企圖殺害員警，而雙雙遭到逮捕，其中23歲的費拉約洛(Marc Ferraiolo)被控兩項企圖謀殺警察 罪和多項指控，42歲的妻子露絲·巴頓(Ruth Patton)則被控恐怖威脅和妨礙司法。

艾維香市(Evesham)警局局長米勒(Walt Miller)表示，「經過一連串調查已經確認，費拉約洛和巴頓在案發前，已擬定計畫要對付艾維香市員警，而且要殺死兩名員警，從當時情況，證明兩人就是在執行殺警計畫。」

米勒表示，這對夫婦是當地警方熟知的前科累犯，30日凌晨1時左右，在公路執行交通臨檢的員警發現一輛白色轎車在限速45哩的公路上，以80哩時速超速行駛，而且發現有警方臨檢還加速逃逸。

隨後有員警認出超速汽車 即費拉約洛的座車，於是取得逮捕令，前往這對夫婦住處，準備展開逮捕行動。

凌晨2時左右，當這對夫婦將座車開回住家車道後，妻子巴頓跳下車，對在場員警吼叫「暴力威脅」，隨即費拉約洛故意倒車衝撞員警和警車，所幸兩名員警及時躲開，費拉約洛心有不甘，又駛過鄰居草坪再次駕車攻擊員警。

費拉約洛的魯莽行為，反倒撞壞自己的車，還害自己受傷。員警打破車窗，將受傷的費拉約洛從座車拉出來，送醫急救，所幸沒有生命危險；逮捕過程中，巴頓不但出手干預，甚至出言恐嚇要殺死警察。

這起攻擊事件造成兩輛警車和鄰居汽車受損，警車內一隻警犬也受到輕傷而送醫，至於在場員警安然無恙，米勒表示：「我看了昨晚監視器畫面，深感慶幸，因為情況原本可能會更糟。」他說：「希望費拉約洛和巴頓對他們的違法行為負起責任。」

根據艾維香法院資料顯示，費拉約洛近來有包括破壞房屋、亂放煙火以及不維護住家環境等多項違規紀錄，成為鄰居眼中的頭痛人物。