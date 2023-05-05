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費城掃街啟動 路邊停車小心受罰

編譯尤寶琪／綜合報導

費城街道停車前要三思了，當局已從本周起開始執行新法，只要停在掃街路段和單車道上，就可能吃上罰單。

費城街道部門(Street Department)於4月在市內另外14個區域內啟動街道清掃計畫第三階段，包括法蘭克福(Frankford)特部分地區、日耳曼敦(Germantown)、Point Breeze和草莓大廈(Strawberry Mansion)等地區。

費城停車管理局(PPA)之前在指定街道清潔時間內，會向停在這些地區街道上的車輛發出警告，如今則是直接開罰；在街道清潔時間內，街道兩側都禁止停車，好讓掃街機器能更有效率的清掃路線街道死角。截至1日下午1時，停車管理局表示已在14個街區，開出了2200多張罰單。

「我們相望能對指定區域內進行徹底清潔，」費城街道部門部長威廉斯(Carlton Williams)表示，「如果掃把必須在車輛間移動，那就無法完成全面的清潔工作。」

駕駛可以上StreetSmartPHL網站，查看街道清潔進度；根據費城詢問報之前報導，阻擋街道清潔路線的罰款為31元。

費城停車管理局同樣已從本周起，也要開罰停在單車道上的車輛，並推出單車道執法單位，由八名執法人員負責巡邏市中心、大學城和南費城；在市中心和大學城擅停單車道，將罰款76元，其他地區則會罰款51元。

費城停車管理局過去雖然也會開罰違法停放或阻擋單車道者，但並沒有特地成立執法計畫來管理。根據費城停車管理局，費城自2011年以來，共有45名單車騎士喪命，135人受傷；當局自2014年以來，則已開出2萬5000多張違反單車道安全規定的罰單。

費城 威廉

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