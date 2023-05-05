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預算不足 新州孟郡學區取消短程校車 估計可省350萬經費

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州費羅霍高中學區因預算不足，自9月起全面取消短程校車接送服務。(取材自臉書)
新澤西州費羅霍高中學區因預算不足，自9月起全面取消短程校車接送服務。(取材自臉書)

新澤西州孟莫斯郡(Monmouth County)費羅霍高中學區(Freehold Regional High School District)因為新財政年度(2023-2024)預算不足，決定取消短程校車接送服務，預計自9月份起，孟莫斯郡轄下八個市鎮約3000多名高中生將受到影響。

根據報導，自2018年新州法律變更，該州教育經費重新分配，費羅霍學區已經短少2500萬元的政府補助款，陷入財務拮据的困境，加上2023-2024年度預算不足，不得不取消學區六所高中約三分之一學生的免費短程校車。

在上周舉行的學區理事會上，督學桑普森(Charles Sampson)表示，「本學區今日面臨的困難，其實只是冰山一角，如果我們再不改變學校既有規定的話。」

換言之，凡住家距離學校不超過2.5哩的短程免費校車服務，自9月起全面取消，可望為該學區節省350萬元經費。

根據新州法律規定，學區只需要為離校2.5哩以上的高中生，提供免費校車接送服務，然而有部分學區為離校較近的學生提供短程免費校車。

費羅霍高中學區旗下有Colts Neck、Englishtown、Farmingdale、Freehold Borough、Freehold Township、Howell、Manalapan 和 Marlboro等八所高中。

學區工商服務助理總監博伊斯(Sean Boyce)在學區理事會議上表示，取消短程免費校車將使該區公車路線減少約25%，並預估「將有更多車潮湧現」，因此學區計劃協商建商與警局共同合作，提升學校附近的交通運量，以確保學生正常上下課不受波及。

博伊斯表示，取消免費公車服務對Freehold Borough學生衝擊最大，因為學校最遠，但是Howell和Colts Neck受影響的學生人數最少，「全然只是地理問題」。

學區官員並未透露是否會考慮為有需要的家庭提供付費巴士服務。

除了取消短程校車服務，學區理事會還計畫裁員19人，並以8票對0票全員通過明年度2億1400萬元的預算案。

學區 預算 新州

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