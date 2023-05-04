我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

房子遭人強占 擅自出租長達三個月 費城男告Airbnb

記者顏伶如／綜合報導
費城一名房東把房屋(左起第一間)出租一天，卻被強占三個月和遭破壞，向法院控告Airbnb並求償17萬元。(谷歌地圖)
費城一名房東把房屋(左起第一間)出租一天，卻被強占三個月和遭破壞，向法院控告Airbnb並求償17萬元。(谷歌地圖)

一名住在費城南部的房東日前對旅宿訂房平台Airbnb提告，指控房子遭人強占，導致10萬元財物毀損，收入泡湯。

今年3月底，弗瑞斯塔(Joseph Foresta)向法院遞狀控告Airbnb時指出，透過Airbnb把房子租給一名房客，結果房子不但被強占長達三個月，還留下重大毀損。

弗瑞斯塔在訴狀中表示，把位於1514號克里斯坦街(Christian Street)的房子放在Airbnb平台招租，相信Airbnb對於有興趣租屋的消費者都完成了詳盡的背景調查，也相信倘若房東屋舍遭到房客損壞，Airbnb將為屋舍安全負責，如果房客在租約到期之後仍不願離開，Airbnb也會負責。

訴狀指出，名叫傑克森(Lawrence Jackson)的男子在Airbnb平台訂房，2020年6月13日將住在弗瑞斯塔的房子，平台也收取了住宿一晚的費用。但到了6月14日，傑克森拒絕離開，一直住到弗瑞斯塔取得法院驅逐令，協同警察在2020年9月9日強制驅逐。

弗瑞斯塔指出，傑克森自行更換門鎖，把房子轉租給其他人並且收取租金；傑克森以及後來住進房子的民眾對房子內外都造成大量破壞，包括毀壞家具、前後門的人行道上都有垃圾堆積高達五呎、在房屋外牆塗鴉、打破門窗，水管、家電用品、浴室設施、樓梯欄杆、火災警報器、牆壁與地板、陽台扶手等都遭到破壞。

弗瑞斯塔說，設法回到自己房屋時還遭到攻擊，被一名強占房舍的民眾持棒球棍毆打頭部及腹部，還遭到死亡威脅。他說，打電話給Airbnb卻沒有得到回應，透過律師發函也沒有收到回音。

訴狀中指出，Airbnb一直到2020年8月才承認接到弗瑞斯塔投訴，但對於傑克森強占屋舍卻沒有採取任何行動，對於房舍毀損問題也未處理。

弗瑞斯塔向Airbnb索價房租損失、房屋修理費、律師費等共計17萬元。

Airbnb發言人說，不便對正在進行中的訴訟發表評論，但弗瑞斯塔由於多次違反使用規定，從2020年7月起已被禁止透過平台租屋。

房東 警察 租金

上一則

密州活動看板╱兔年版畫特覽、作家陳思宏演講

下一則

台灣綠工藝關係美學 5/13起華府展出

延伸閱讀

NBA／自家人也看衰？老鷹主場險被借去開唱 泰托姆「道歉」了

NBA／自家人也看衰？老鷹主場險被借去開唱 泰托姆「道歉」了
NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝灰熊聽牌

NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝灰熊聽牌
NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄

NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄
知名反墮胎團體揚言不支持川普角逐2024大選

知名反墮胎團體揚言不支持川普角逐2024大選
NBA／連2屆阻攻王 灰熊傑克森獲選年度最佳防守球員

NBA／連2屆阻攻王 灰熊傑克森獲選年度最佳防守球員
蛇竊賊2年作案逾70起 監獄人太多 關不到10天就獲釋

蛇竊賊2年作案逾70起 監獄人太多 關不到10天就獲釋

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情