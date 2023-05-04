房子遭人強占 擅自出租長達三個月 費城男告Airbnb

費城一名房東把房屋(左起第一間)出租一天，卻被強占三個月和遭破壞，向法院控告Airbnb並求償17萬元。(谷歌地圖)

一名住在費城南部的房東 日前對旅宿訂房平台Airbnb提告，指控房子遭人強占，導致10萬元財物毀損，收入泡湯。

今年3月底，弗瑞斯塔(Joseph Foresta)向法院遞狀控告Airbnb時指出，透過Airbnb把房子租給一名房客，結果房子不但被強占長達三個月，還留下重大毀損。

弗瑞斯塔在訴狀中表示，把位於1514號克里斯坦街(Christian Street)的房子放在Airbnb平台招租，相信Airbnb對於有興趣租屋的消費者都完成了詳盡的背景調查，也相信倘若房東屋舍遭到房客損壞，Airbnb將為屋舍安全負責，如果房客在租約到期之後仍不願離開，Airbnb也會負責。

訴狀指出，名叫傑克森(Lawrence Jackson)的男子在Airbnb平台訂房，2020年6月13日將住在弗瑞斯塔的房子，平台也收取了住宿一晚的費用。但到了6月14日，傑克森拒絕離開，一直住到弗瑞斯塔取得法院驅逐令，協同警察 在2020年9月9日強制驅逐。

弗瑞斯塔指出，傑克森自行更換門鎖，把房子轉租給其他人並且收取租金 ；傑克森以及後來住進房子的民眾對房子內外都造成大量破壞，包括毀壞家具、前後門的人行道上都有垃圾堆積高達五呎、在房屋外牆塗鴉、打破門窗，水管、家電用品、浴室設施、樓梯欄杆、火災警報器、牆壁與地板、陽台扶手等都遭到破壞。

弗瑞斯塔說，設法回到自己房屋時還遭到攻擊，被一名強占房舍的民眾持棒球棍毆打頭部及腹部，還遭到死亡威脅。他說，打電話給Airbnb卻沒有得到回應，透過律師發函也沒有收到回音。

訴狀中指出，Airbnb一直到2020年8月才承認接到弗瑞斯塔投訴，但對於傑克森強占屋舍卻沒有採取任何行動，對於房舍毀損問題也未處理。

弗瑞斯塔向Airbnb索價房租損失、房屋修理費、律師費等共計17萬元。

Airbnb發言人說，不便對正在進行中的訴訟發表評論，但弗瑞斯塔由於多次違反使用規定，從2020年7月起已被禁止透過平台租屋。