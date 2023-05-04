新州第一間 羅文大學獸醫學院破土

羅文大學獸醫學院日前舉行破土典禮，預定2025年秋季開課，成為新澤西州第一個獸醫學院。(取材自臉書)

羅文大學(Rowan University)獸醫學 院日前舉行破土典禮，預定2025年秋季開課，教育60名學生，成為新澤西州 第一個獸醫學院，也將是全美兩個頒授醫學、獸醫和整骨醫療博士學位的大學之一。

耗資1.54億元成立的這個學院，將以捐款3000萬元的新州 企業家史瑞伯(Gerry Shreiber)的姓氏為名，稱為「史瑞伯獸醫學院」；它將是全美第34，東岸第六個獸醫學院。

州長墨菲在破土典禮致詞時說，「我們很多人都把寵物當作家人，牠們也應當獲得最高品質的醫療照護。」官員說，這個學院的成立，恰逢獸醫業合格執業人員不足的關鍵時刻。

新澤西獸醫醫學會說，本州有好幾家學院有符合條件的獸醫系，不過要拿博士學位，學生都得轉赴他校。

新州官員說，羅文大學哈里森鎮校區的獸醫學院成立後，不僅可以把學生留在本州，還可吸引別州學生過來，振興本地的獸醫業。

首任院長艾德遜(Matthew Edson)說，他親身的經驗可以見證，這點有多重要。柏靈頓郡土生土長的艾德遜在羅格大學拿到動物科學學士學位後，遠赴堪薩斯州立大學，攻讀獸醫博士。

他在附近的月桂山(Mount Laurel)鎮開了一家獸醫診所。他說，「能夠為後代子孫解決這個問題，對我來說，真的再重要不過。」「這不僅是訓練治療動物的醫生的問題，也是公共衛生的問題。」

學院的室內空間有10.8萬平方呎，包括教學醫院和實驗室。

州參議會前議長史維尼(Stephen Sweeney)說，「今天真是新州南部和整個新州的大日子，對我們的經濟，也是大事一件。」