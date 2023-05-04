校際書法比賽 博根中校表現優

新澤西中文學校協會校際書法比賽，日前在博根中文學校舉行，賽後頒發獎盃，所有優勝者合影。(主辦單位提供)

新澤西 中文學校協會23日舉辦校際書法 比賽，由博根中文學校協辦，新澤西北部慈濟人文學校與博根、愛迪生、維德孟華等三所中文學校，四校10名學生分五組比賽，主辦單位提供紙及墨水，學生自備毛筆及硯台，現場書寫出自李白「南都行」其中一句：「行修而名立，理得則心安」。

美東中文學校協會會長戴松昌、新澤西中文學校協會會長謝嘉文、秘書李珠瑛、博根中文學校校長鐘文祥、教務林淑萍出席觀賽。謝嘉文表示，書法比賽停辦三年，今年雖然報名人數仍不多，經商議仍決定舉行，藉此鼓勵參賽學生持續練習，參賽者人人皆能得獎。「我們計畫今年6月公布明年度的書法題目，並將比賽提前至11月進行，讓學生利用暑假空檔練習，也希望能吸引更多參賽者」。

三名評審林瑩琦、趙美媛、蘇文霖為參賽者提醒注意事項。蘇文霖表示，現在科技發達，許多學生以打字為主，沒有機會練習手寫，書法是一項博大精深的藝術，學習書法可以深入了解中華文化傳統，了解漢字有許多意涵，希望有更多學生一起加入。

北部慈濟人文學校參賽者方虹心說，她自一年級開始學習寫書法，至今已七年，這是她第一次參加書法比賽，很高興一舉獲得第一名。