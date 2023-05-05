愛市獅子會改選 胡焰任新會長

愛迪生大都會獅子會新任會長胡焰。

愛迪生大都會 獅子會 (Edison Metro Lions Club) 近日換選幹部。胡焰當選會長﹐黎慧鶯任第一副會長﹐謝昕任第二副會長﹐歐潤清任秘書﹐財務黃美玉﹐會員主席倪文﹐前會長張衛芳任國際獅會基金會協調員和青少獅顧問﹐服務部主席雷淑媛﹐行銷部主席李建﹐康樂連絡組長陳松燕﹐風紀總管宋薇﹐青少獅會顧問梁偉中﹐張天之﹐蔡曉燕﹐助理顧問韓茵﹐網站管理蔡曉燕。.理事是黃杰源﹐鄭兆玲﹐李夏芬﹐李嘉恩﹐和張衛芳。新幹部將於七月一日上任。

胡焰會長在美國完成了大學和研究生學業後，一直在跨行業的集團公司任職，主要負責企業的財務規劃和分析。目前致力於社區的義務工作，在學區 的家長聯誼會擔任不同的職位。

愛迪生大都會獅會旗下四個青少獅會新幹部﹕東布朗士 維克市青少獅會﹕易悅月會長﹐陳欣然副會長﹐李泉秘書﹐財務杞司卿。

愛迪生青少獅會﹕Ashley Orth會長﹐副會長徐浩宇﹐秘書吳永祺﹐財務游弘毅。高地公園青少獅會﹕陳建希任會長﹐李金珠任副會長﹐秘書Thomas Wong﹐財務Timothy Wong。桑莫塞青少獅會﹕孫方未任會長﹐李欣然副會長﹐李智涵秘書﹐財務原茵茵。

愛迪生獅會歡迎熱心服務的人士參加該會﹐也鼓勵12-17歲的中學生加入青少獅會為社區服務。電話：201-888-1642。網址：edisonmetrolionsclub.weebly.com 國際獅會網址﹕www.lionsclubs.org 。