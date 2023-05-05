大華生鮮 賓州試運營 多重優惠

重磅消息！大華生 鮮(99 Fresh) 即日起開始在賓夕法尼亞州部分地區進行試運營，同時推出一系列令人振奮的促銷活動！

大華超市作為美國亞洲超市的代表之一，多年來不斷發展和擴大其服務範圍和管道。大華生鮮（99 Fresh）是其旗下專注服務東岸的線上生鮮配送平臺，大華生鮮已經成功擴展到紐約、新澤西和康涅狄格等地區，而賓夕法尼亞州的加入將進一步拓展大華生鮮的市場版圖，讓更多的顧客可以享受到高品質的亞洲生鮮雜貨配送服務。

從即日起，賓州 顧客消費者只需在大華生鮮網站（網址：fresh.99ranch.com）上訂購所需的生鮮雜貨，就可以在每週五收到配送司機送貨上門服務，滿$49即可免配送費。為了慶祝大華生鮮進軍賓州，大華生鮮正在舉行以下促銷活動。

（一）賓夕法尼亞州專屬優惠：從即日起至5月11日，賓州顧客首單購物滿$49時，可以獲得一張$8的抵用券；首單購物滿$89時，則可以獲得兩張$8的抵用券，讓顧客的下次購物更加划算。

（二）網站多重優惠： 新客註冊首單減$15；推薦好友各得$20；積分返利5-15%；每週一，三，六 下午四點限時6折秒殺；週二驚喜滿減活動；週四滿贈禮包。

（三）母親節 特別活動：5月5日至19日母愛甄選區低至6折，滿$52贈送$9母愛永久禮券。

欲瞭解最新活動和更多詳情，請致電或電郵聯絡大華生鮮客服或造訪社交媒體頁面: 客服電話：718-568-8899（週一到週五 9am-5pm 東部時間），客服郵件：[email protected]，Instagram：@fresh.99ranch，臉書：@fresh.99ranch，微信公眾號: fresh99ranch。