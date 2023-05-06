絕對香港~悅滿樓 甄選上乘食材邀您共慶母親節

悅滿樓以正宗粵菜及精緻茶點聞名。

母親節將至，以絕對香港 ，純正粵菜為主打的悅滿樓海鮮酒家，特別甄選如燕窩、花膠、鮑魚等滋補上乘食材，邀請朋友們來此一起品美食，共慶母親節。

推薦之一：南非 乾鮑魚

中醫稱鮑魚功效可以調經、潤肺、利腸、強心補腎之功效。同樣都是鮑魚，鮮鮑和乾鮑確有很大區別。乾鮑經過風乾晾曬之後，會產生大量氨基酸，隨著肉質發生變化會更容易被人體吸收。 再加上乾鮑魚具有鮮鮑魚所不具備的香味，這使得乾鮑魚比鮮鮑更有價值。悅滿樓選用質量上乘的名貴南非乾鮑魚，經過師傅們3周至1個月的發泡等前期準備，使其發揮最大的營養價值，完美地呈現給新州 食客們。悅滿樓還推出鮑汁扣鵝掌 ，日本關東遼參，以及乾鮑、鵝掌和日本關東遼參完美組合系列-南非吉品遼參鵝掌，請大家一定不要錯過。

推薦之二 ：印尼5A頂級大官燕

5A等級是燕窩中的最高等級。悅滿樓選用大盞，營養品質極佳的印尼5A頂級大官燕，加上石磨出的杏仁汁再配上冰糖慢慢熬製的燕窩，端上桌即清香撲鼻，喝起來口感順滑潤喉，份量充足，口口燕窩，真是難以言喻的美味。杏仁營養價值豐富、燕窩滋補養顏，兩者巧妙地融為一體，絕對是大家不能錯過的滋補佳品！悅滿樓與大家一起分享三款杏汁系列：杏汁冰糖燉官燕；杏汁花膠響螺湯；杏汁花膠白肺湯。

推薦之三：特級二頭黃花膠

黃花膠為黃花鱸魚鰾是中國傳統的名貴食品，其富含膠原蛋白，多種維生素和人體必需的多種氨基酸被美食者所追捧。悅滿樓的黃花膠選用稀有，品質上乘的特級二頭黃花膠，尺寸可達22寸長，可謂是新州獨家，請喜歡的朋友們提早4小時預約。

悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理，粵式點心精緻可口，叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉、香菇燒賣、豉汁鳳爪、蜜汁叉燒包、香滑流沙包、糯米珍珠雞、蠔皇鮮竹卷、臘味糯米飯…這些地道的粵式點心品種繁多，味道正宗。悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭若指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。家常小炒更是花樣繁多，價格公道，深受新州食客們所喜愛。