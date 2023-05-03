新州中校協會演講比賽 慈濟兄弟檔獲雙冠

八校20名參賽者皆盛裝出席，演講生動自然，內容引人入勝。(主辦單位提供)

新澤西中文學校協會22日舉辦校際演講比賽，由梅山中文學校協辦，共有八校20名學生分四組參賽，比賽結果，中部慈濟人文學校兄弟檔獲得初、高年級組雙冠，普林斯頓中文學校與聯合中文學校分獲中年級與CSL雙語組冠軍。

演講比賽題目自訂，學生們充分發揮想像力，內容五花八門，有登月、旅行、手機 、習慣、朋友、和失敗的體驗等等。

高年級組五名參賽者實力伯仲，競爭激烈，講詞均有鼓勵向上的正面思維；第一名許博荃表示，疫情 三年來，去到哪裡都要戴口罩 ，所以就以口罩為題，最後引伸出「人與人之間，也有無形的口罩，現實生活中，我們常常需要戴上各種面具，來幫助我們適應不同的場合，克服內心的恐懼，讓我們成為更好的自己。」

第二名梁煜惠談論手機的氾濫，影響生活；第三名洪梵崴經由「一次失敗的體驗」，體會到失敗「就像化了妝的禮物，為我的人生增添豐富的色彩，讓我愈挫愈勇」。

評審童振邦指出，很多人說，演講比賽其實是家長的作文比賽，但重要的是，學生要把演講的內容變成你自己的意見；卓文婷對於參賽者將成語、詩詞和俗話全部帶入演講感到很驚豔。

優勝者榮獲獎金獎盃及獎狀，各組得獎名單如下：高年級第一名中慈濟許博荃 (Victor Hsu)、第二名愛迪生梁煜惠(Elaine Liang)、第三名北新洪梵崴(Angelo Hong)；中年級第一名普林斯頓蔡旻軒(Natalie Tsai)、第二名北慈濟樓詩穎(Lilyanna Lou)、第三名梅山孫忻然(Sarah Sun)；低年級第一名中慈濟許竣凱(Vincent Hsu)、第二名英華曾霆鋒(Derek Tsang)、第三名梅山孫守恒(Micah Sun)；雙語組中年級第一名聯合張振凱(Ethan Chang)、第二名梅山鄧嘉林(Scarlett Sellwood)、第三名北慈濟劉美琪 (Kaelyn Luu)。