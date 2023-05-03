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費城槍案3死1傷 2青少年涉嫌犯罪

編譯徐薏茹／綜合報導
費城東北部一處社區日前發生凶殺案，造成三人死亡、一人受傷；案發後警方封鎖現場進行調查。(美聯社)
費城東北部一處社區日前發生凶殺案，造成三人死亡、一人受傷；案發後警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

費城東北部一處住家日前發生凶殺案，三人被殺害，另有一人受傷；目前已有兩名青少年被控攜帶槍枝與相關犯罪。

費城警察局警督史坦福(John Stanford)表示，警員28日下午3時30分不久後獲報前往朗科斯特(Lawncrest)社區的一間住宅，發現人行道上有一人中彈，另一人在門廊被槍殺，第三名受害者在屋內，三人皆當場宣告死亡。

另一名16歲男性受害者乘車送往杰斐遜弗蘭克福德醫院(Jefferson Frankford Hospital)治療，史坦福透露至少兩人被拘留，車上發現一把槍。

警方29日公布，在人行道被發現的死者是17歲的巴拉德(Malik Ballard)，在門廊被殺害的死者是18歲的弗雷吉(Khalif Frezghi)，在屋內門口處被發現的死者是14歲的弗萊明(Salah Fleming)。

一名15歲與16歲的青少年面臨槍枝與相關犯罪指控，調查仍在進行中。

根據WPVI-TV報導，費城學區(School District of Philadelphia)的官員證實，三名受害者中至少有兩人是該學區的學生，一人是八年級學生，另一人是11年級。

兩周前，朗科斯特娛樂中心(Lawncrest Recreation Center)外才發生槍戰，其中一發子彈擊中一家日間照護中心的窗戶。

費城 學區 警察

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