陳列LGBTQ書籍挨批 新州高中圖書館員反控居民誹謗

新澤西州 莫里斯郡(Morris County)羅克斯伯里高中(Roxbury High School)圖書館 員凱瓦諾(Roxana Russo Caivano)控告四位當地社區居民誹謗，指這些人謊稱她管理的圖書館有色情書籍，還說她是戀童癖，讓她飽受情緒困擾，也影響職場發展。

據NorthJersey.com報導，這些居民反對凱瓦諾的圖書館將科巴比(Maia Kobabe)的漫畫「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)等被批評者指為露骨色情的書籍上架；但這些書籍被州政府官員批准作為性教育和性別認同課程的一部分。

已在社區住了45年、工作15年的凱瓦諾在日前透過律師丈夫向莫里斯郡高等法院提告，指至少有四名居民公開指責她讓兒童接觸不當材料、危害學生福利及其他被視為犯罪的活動。

法庭文件指出，這些指責始於去年9月，54歲居民塞雷蒂斯(Thomas Seretis)在臉書家長群組多次發表涉嫌誹謗評論；塞雷蒂斯還向羅克斯伯里鎮居民發表類似聲明。

訴訟指稱，另三名被告並無子女在羅克斯伯里高中上學，卻「參與誹謗和干擾原告就業 的陰謀」，攻擊凱瓦諾的品格和資歷，指她讓學生接觸色情素材。