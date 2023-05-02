我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

陳列LGBTQ書籍挨批 新州高中圖書館員反控居民誹謗

記者胡玉立／綜合報導

新澤西州莫里斯郡(Morris County)羅克斯伯里高中(Roxbury High School)圖書館員凱瓦諾(Roxana Russo Caivano)控告四位當地社區居民誹謗，指這些人謊稱她管理的圖書館有色情書籍，還說她是戀童癖，讓她飽受情緒困擾，也影響職場發展。

據NorthJersey.com報導，這些居民反對凱瓦諾的圖書館將科巴比(Maia Kobabe)的漫畫「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)等被批評者指為露骨色情的書籍上架；但這些書籍被州政府官員批准作為性教育和性別認同課程的一部分。

已在社區住了45年、工作15年的凱瓦諾在日前透過律師丈夫向莫里斯郡高等法院提告，指至少有四名居民公開指責她讓兒童接觸不當材料、危害學生福利及其他被視為犯罪的活動。

法庭文件指出，這些指責始於去年9月，54歲居民塞雷蒂斯(Thomas Seretis)在臉書家長群組多次發表涉嫌誹謗評論；塞雷蒂斯還向羅克斯伯里鎮居民發表類似聲明。

訴訟指稱，另三名被告並無子女在羅克斯伯里高中上學，卻「參與誹謗和干擾原告就業的陰謀」，攻擊凱瓦諾的品格和資歷，指她讓學生接觸色情素材。

圖書館 新澤西州 就業

上一則

UTA護理學院 獲國際高等認證

下一則

德州人語／提早退休始祖回去當上班族

延伸閱讀

新州路況改善 從墊底爬升至第44名

新州路況改善 從墊底爬升至第44名
最高法院：新州可退出紐約港水濱委員會 不需紐約州同意

最高法院：新州可退出紐約港水濱委員會 不需紐約州同意
NBA／布克狂轟45分率太陽險勝 快艇鮑威爾新高42分成空響

NBA／布克狂轟45分率太陽險勝 快艇鮑威爾新高42分成空響
新州穆迪信評 13個月來第4度上調

新州穆迪信評 13個月來第4度上調
封面故事／學費篇／529大學教育儲蓄計畫帳戶 6大誤解

封面故事／學費篇／529大學教育儲蓄計畫帳戶 6大誤解
沒付加班費 麻州C-Mart挨告 80萬和解

沒付加班費 麻州C-Mart挨告 80萬和解

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回