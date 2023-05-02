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13億元新球場 費城市議員斯奎拉掌生殺大權

編譯陳韻涵／綜合報導
「費城詢問報」報導，費城76人隊的新場館興建計畫生殺大權操在費城市議會第一選區議員斯奎拉手上。(費城市議會官網)
「費城詢問報」報導，費城76人隊的新場館興建計畫生殺大權操在費城市議會第一選區議員斯奎拉手上。(費城市議會官網)

美國職籃(NBA)費城76人隊(The Sixers)計畫耗資13億元在費城中心城市(Center City)興建新場館，這項計畫招致華埠社區強烈反對；「費城詢問報」報導，操控這項計畫生殺大權的人並非費城市長肯尼(Jim Kenney)，而是費城市議員斯奎拉(Mark Squilla)。

斯奎拉12日在費城中華基督教會堂面對群眾時，很快提及76人隊的新球場建案；華埠支持者對此表示不滿，批評這項建案的批准程序草率。

FACTS特許學校執行主任艾倫·塞卡瓦(Ellen Somekawa)表示，「草率、膚淺且快速的」審查程序對任何人都沒有好處。斯奎拉回應說，「我們回應你們想要的所有訊息。」塞卡瓦則說，「整件事都沒有回應社區的要求。」斯奎拉說：「我認為有。」

這場激烈交鋒不僅因為斯奎拉是球場預定地所在的第一選區市議員，也因為他有權阻止或允許球場動工。

聽來奇怪，但費城長久以來的「議員特權」(councilmanic prerogative)傳統，讓10名代表各選區的議員決定該區的土地利用權。

「議員特權」屬於傳統，既非法律也不是規範，授權對象無所不包，大到出售公有地，小到變更自行車道等的權力等；這表示斯奎拉具備否決權，攸關新球場計畫及其相關效應，諸如中心城市的大型投資、華埠的未來、熱門職業運動球隊的目標等。

60歲的斯奎拉說，「我自在做決定，沒有壓力，也不會失眠。」

所有市議員通常會投票支持當事選區的同僚，彼此禮尚往來。

斯奎拉直白表示，他支持這項特權傳統；他先前受訪時表示，這項傳統讓議員必須對所屬選區的選民負責，因為受新計畫影響最大的人「有機會投票支持或反對你」。

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