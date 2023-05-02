13億元新球場 費城市議員斯奎拉掌生殺大權
美國職籃(NBA)費城76人隊(The Sixers)計畫耗資13億元在費城中心城市(Center City)興建新場館，這項計畫招致華埠社區強烈反對；「費城詢問報」報導，操控這項計畫生殺大權的人並非費城市長肯尼(Jim Kenney)，而是費城市議員斯奎拉(Mark Squilla)。
斯奎拉12日在費城中華基督教會堂面對群眾時，很快提及76人隊的新球場建案；華埠支持者對此表示不滿，批評這項建案的批准程序草率。
FACTS特許學校執行主任艾倫·塞卡瓦(Ellen Somekawa)表示，「草率、膚淺且快速的」審查程序對任何人都沒有好處。斯奎拉回應說，「我們回應你們想要的所有訊息。」塞卡瓦則說，「整件事都沒有回應社區的要求。」斯奎拉說：「我認為有。」
這場激烈交鋒不僅因為斯奎拉是球場預定地所在的第一選區市議員，也因為他有權阻止或允許球場動工。
聽來奇怪，但費城長久以來的「議員特權」(councilmanic prerogative)傳統，讓10名代表各選區的議員決定該區的土地利用權。
「議員特權」屬於傳統，既非法律也不是規範，授權對象無所不包，大到出售公有地，小到變更自行車道等的權力等；這表示斯奎拉具備否決權，攸關新球場計畫及其相關效應，諸如中心城市的大型投資、華埠的未來、熱門職業運動球隊的目標等。
60歲的斯奎拉說，「我自在做決定，沒有壓力，也不會失眠。」
所有市議員通常會投票支持當事選區的同僚，彼此禮尚往來。
斯奎拉直白表示，他支持這項特權傳統；他先前受訪時表示，這項傳統讓議員必須對所屬選區的選民負責，因為受新計畫影響最大的人「有機會投票支持或反對你」。
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