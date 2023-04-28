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賓州多尼公園 下午4時後未滿15歲需成人陪同

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州艾倫鎮「多尼公園及急湍王國」主題樂園將從5月7日起實施新規定，下午4時後，15歲以下遊客必須由21歲以上成年人陪同才能入園或在園內逗留。(多尼公園臉書)
賓州艾倫鎮「多尼公園及急湍王國」主題樂園將從5月7日起實施新規定，下午4時後，15歲以下遊客必須由21歲以上成年人陪同才能入園或在園內逗留。(多尼公園臉書)

賓州艾倫鎮(Allentown)「多尼公園及急湍王國」(Dorney Park & Wildwater Kingdom)樂園表示，由於主題公園產業出現愈來愈多不符規定及不當的行為，園方下個月將實施新規定，5月7日起下午4時後，15歲以下遊客必須由21歲以上成年人陪同才能入園或在園內逗留，陪同成年人必須出示政府核發的身分證件，且一名成年人不能陪同超過10人。

公園官方聲明表示：「顧客與工作人員的安全一直是多尼公園優先注重的事項，我們相信這些改變將有助於確保多尼公園持續享有正向的氛圍，數代的家庭與朋友可以聚在這裡享受安全的樂趣與絕佳的食物。數百萬顧客信賴我們，我們將持續為未來數個世代實踐這一承諾。」

新規定表明，成年陪同者必須與青少年一起出現在入口處，入園後留在園內，在整個停留期間都必須保持可透過電話聯繫的狀態，沒有成年者陪同的15歲以下遊客會被帶離園區。

園方表示，新政策將適用於所有多尼公園票券與季票持有者。

多尼公園的成年人陪同政策與費城時尚購物區(Fashion District)的政策相似，時尚購物區規定，下午2時後，進入該購物中心的未成年人必須由負責監督的成年人陪同。

時尚購物區管理層表示，實施年齡政策是為了應對放學後或春假期間湧入該購物中心的大批青少年。

本月稍早，數百名青少年前往時尚購物區，警方獲報處理三起妨害治安行為，一名青少年因攜帶軟氣槍被傳訊。

時尚 費城 樂園

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