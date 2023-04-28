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新州教育評等 「高科技高中」奪魁

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州教育廳公布2021-22學年度全州高中評等，「高科技高中」榮登榜首。圖為該校學生上課情形。(高科技高中官網)
新澤西州教育廳公布2021-22學年度全州高中評等，「高科技高中」榮登榜首。圖為該校學生上課情形。(高科技高中官網)

新澤西州教育廳公布2021-22學年度全州高中評等，五年來首例，根據各校學生考試成績、畢業率等因素評估，特殊高中「高科技高中」(High Technology High School)榮登榜首。

榮登榜首的「高科技高中」，隸屬孟莫斯職校學區(Monmouth County Vocational School District)，側重工程學科，學生入學必須先通過考試。

這是2017-18學年度以來首度公布「總結評等與分數」(summative ratings and scores)結果；這項評等向來將標準考試分數納入考量，新冠疫情期間取消考試，因而無法評等；至於2018-19年為何未進行評等，新州教育廳未說明。

「申請入學制學校」(admissions-only schools)向來名列前茅，其主導性五年來更見提升。

2017-18學年度排名最前面的「開放入學制學校」(open admission school)是Tenafly High School在教育廳評等榜排名13，2021-22年度仍是最佳開放入學制學校，但在總評等榜上排名後退到22。

新州教育廳發言人亞普爾(Mike Yaple)提醒，打分數，評等報告主要用以評定成功和挑戰、參與對話並共同努力改善，也藉此找出表現最差的學校，給予所需要的支持並改進。

有時同一學區不同高中的評等如天壤之別，如果學區內有特別搶手的名校更是如此，例如在澤西市，超挑剔的學校Dr. Ronald McNair High School全州排行13，市內表現最差的Lincoln High School在全州排名倒數第九。

教師聯盟抨擊評等過程。新澤西教育協會(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)說，這是衡量容易量化的項目、而不是衡量重要的項目。

聯邦教育法要求全美各州根據多種指標有意義區分各校表現並公布結果，多州採用總結性評等，諸如1到100、A到F級、或以「良好、優良」等文字分級。新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)決定採用分數，2018年1月沿用至今。

教育 學區 新州

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