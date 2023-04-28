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揭新州法院歧視拉丁裔 法官魏澈將退休

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州塞倫市首位非裔法官魏澈。(Jason Witcher臉書)
新澤西州塞倫市首位非裔法官魏澈。(Jason Witcher臉書)

新澤西州塞倫市(Salem)首位非裔法官魏澈(Jason Witcher)宣稱法院歧視拉丁裔人士，引發新州司法改革，成為得罪司法部門的吹哨者，也因此遭法院同仁報復；魏澈日前宣布今夏退休

法院高層先前曾對他說，要檢討其是否適任法官，他隨即對外宣稱自己被「暫時撤銷法官資格」。

決意離開法院的魏澈說，「勇氣是需要付出代價的，過去幾個月，我因為堅守原則，付出了很大的代價。退休是很不容易的決定，很帶有情緒的決定，但對我個人和我家人，則是最好的決定。」

他說，他在法官席上供職滿13年，將於8月1日離職。

他說，「這13年來，我不斷努力，希望能造福民眾，也設法讓自己成為奮發向上、鼓舞人心的楷模，不斷鼓勵在法院訴訟的兩造，尤其希望成為青少年的楷模。我努力讓自己成為上帝的恩典活生生的範例，也很感謝上帝恩准我替各位服務。」

去年12月，他指控密維爾市法院歧視拉丁裔被告，理由是法院准許其他被告視訊出庭，拉丁裔被告卻須親自出庭。他說，早幾個月前，他就注意到視訊審訊時，很少講西班牙話的被告，而法院被告席上出現的人，老是拉丁裔的名字。

他在法庭的這翻發言，大獲拉丁裔社團領袖的讚揚，也促使州政府司法部門展開調查，最後並做出幾項改革，包括對被告提供翻譯服務，視訊受審機會公平。

司法部 退休 歧視

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