布倫斯菲爾學院 5/20併入蒙特克萊爾州大

布倫斯菲爾學院校園。(布倫斯菲爾學院臉書)

新澤西州 布倫斯菲爾學院(Bloomfield College)打算在5月20日慶祝建校150周年典禮上，頒授榮譽學位給三名傑出人士，再與蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)合併。

「NJ.com」網站報導，那三名獲頒榮譽學位人士，分別是聯邦眾議員 米琪‧謝里爾(Mikie Sherrill)、州眾議員米拉‧傑西(Mila M. Jasey)，以及哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)採訪主任兼資深全國通訊記者艾索羅德(Jim Axelrod)；院長伊凡斯(Marcheta P. Evans)表示，三人都將對畢業生致詞，典禮在戶外舉行。

校方發言人表示，2023年班畢業生估計有240人，其中54人在去年12月完成學業，186人估計今春讀完課程。

蒙特克萊爾州立大學則定於3天後的5月23日舉行建校慶典，地點在紐華克市的普天壽中心(Prudential Center)。

小型私立的布倫斯菲爾學院與大型公立的蒙特克萊爾州立大學去年達成併校協議，以挽救財務陷入困難的布倫斯菲爾學院免於倒閉。兩校校務人員表示，合併日在6月30日。

合併後，學院名稱改為蒙特克萊爾州立大學所屬布倫斯菲爾學院。

三名榮譽學位得主都與布倫斯菲爾學院有淵源，艾索羅德2015到2021年間在學院的董事會擔任委員，家住在蒙特克萊爾。

米拉‧傑西現任州眾議會副議長，另出任高等教育 委員會主席，丈夫是布倫斯菲爾學院校董、已退休的高等法院法官尼爾‧傑西(Neil Jasey)。她2007年首度當選州眾議員，但3月宣布自己不再尋求連任。