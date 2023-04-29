火災理賠保險ABC(公寓篇)~金牌保險經紀王東為您說分明

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相信不少人還對4月初Edison公寓大火而心有餘悸，很多家庭不僅流離失所還面臨如何處理火災理賠的事宜。資深金牌保險 經紀王東就火災保險的購買和理賠等問題給大家一些專業的意見：

火災之後的處理最主要的因素就是如何保險理賠。保險在購買和理賠時主要先看這個大樓的產權結構。產權分兩種情況，一種是出租公寓，也就是所有產權屬於一個業主（個人或公司）。另外一種情況是共有產權，比如condo或coop，即每個單元的業主共同擁有整個大樓。

第一種情況，如果是出租公寓的話，會有兩種相關的保險，即大樓業主的保險或出租房保險（apartment building owners insurance或landlord insurance）和租客 保險(renters insurance)。

出租房保險涵蓋了業主的損失，包括：

重建的費用（外部結構及內部的裝修）

內部相關的重置成本（屬於業主的傢俱，設備等）

業主的租金 損失，即重建期間收不到的租金

業主的責任(liability)：如果火災牽扯到業主責任問題，比如疏於管理或維護，那麼相關方，比如租戶可能會提起訴訟來追討財產或身體的損傷。業主需要有足夠的責任險來支付訴訟費用和賠償費用。

租客保險針對以下的租客的損失：

租客的財產包括租客的傢俱，衣服，電器等

租戶的使用損失，比如旅館費用，搬家費等

租客的責任。如果火災是由於租客的責任引起，相關方，比如其他租客或者大樓的業主，還會提出訴訟。租客的保險需要有足夠的責任險來支付相關的賠償和訴訟費用。

第二種情況就是這個大樓是共有的condo或coop。主要有三種相關的保險：

大樓本身的保險，這個是物業公司（management company）或者是大樓的業主協會來購買的master policy。主要涵蓋：

大樓的結構以及共有的區域，比如外牆和屋頂。

責任險，包括管理公司的責任。

單元的業主的保險（condo unit owner’s policy）:

如果單元業主自己住在裡面（自住房），保險會涵蓋內部的裝修，業主的責任和業主的個人用品包括傢俱，電器等。另外也會賠償業主的使用損失比如旅館，租房子。

如果業主把房子出租出去的話（出租房），那麼保險會涵蓋內部的裝修，業主的責任和業主的個人用品比如冰箱，洗衣機等。另外也會賠償業主的租金損失。

租客保險：保險範圍和功能與前面的一致。

好的保險是您的保護傘，讓您和家人擁有一份安心的生活。資深金牌保險經紀王東提醒華人朋友們多注意安全，防範於未然，如果遇到問題及時聯絡專業人士幫您把風險降低到最低。於1928年創建的美國保險公司Farmers，提供多種保險，服務紐約及新澤西和維吉尼亞州。歡迎致電Agency Owner王東，電話：732-860-0022x3郵箱：[email protected]地址: 24 Campus Dr. Edison, NJ 08837。