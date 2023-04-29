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火災理賠保險ABC(公寓篇)~金牌保險經紀王東為您說分明

本報新澤西訊
王東團隊為您提供一對一免費諮詢，幫您具體問題具體分析，為您定制最適合、最優質、最實惠的保險。
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相信不少人還對4月初Edison公寓大火而心有餘悸，很多家庭不僅流離失所還面臨如何處理火災理賠的事宜。資深金牌保險經紀王東就火災保險的購買和理賠等問題給大家一些專業的意見：

  火災之後的處理最主要的因素就是如何保險理賠。保險在購買和理賠時主要先看這個大樓的產權結構。產權分兩種情況，一種是出租公寓，也就是所有產權屬於一個業主（個人或公司）。另外一種情況是共有產權，比如condo或coop，即每個單元的業主共同擁有整個大樓。

  第一種情況，如果是出租公寓的話，會有兩種相關的保險，即大樓業主的保險或出租房保險（apartment building owners insurance或landlord insurance）和租客保險(renters insurance)。

出租房保險涵蓋了業主的損失，包括：

重建的費用（外部結構及內部的裝修）

內部相關的重置成本（屬於業主的傢俱，設備等）

業主的租金損失，即重建期間收不到的租金

業主的責任(liability)：如果火災牽扯到業主責任問題，比如疏於管理或維護，那麼相關方，比如租戶可能會提起訴訟來追討財產或身體的損傷。業主需要有足夠的責任險來支付訴訟費用和賠償費用。

租客保險針對以下的租客的損失：

租客的財產包括租客的傢俱，衣服，電器等

租戶的使用損失，比如旅館費用，搬家費等

租客的責任。如果火災是由於租客的責任引起，相關方，比如其他租客或者大樓的業主，還會提出訴訟。租客的保險需要有足夠的責任險來支付相關的賠償和訴訟費用。

  第二種情況就是這個大樓是共有的condo或coop。主要有三種相關的保險：

大樓本身的保險，這個是物業公司（management company）或者是大樓的業主協會來購買的master policy。主要涵蓋：

大樓的結構以及共有的區域，比如外牆和屋頂。

責任險，包括管理公司的責任。

單元的業主的保險（condo unit owner’s policy）:

如果單元業主自己住在裡面（自住房），保險會涵蓋內部的裝修，業主的責任和業主的個人用品包括傢俱，電器等。另外也會賠償業主的使用損失比如旅館，租房子。

如果業主把房子出租出去的話（出租房），那麼保險會涵蓋內部的裝修，業主的責任和業主的個人用品比如冰箱，洗衣機等。另外也會賠償業主的租金損失。

租客保險：保險範圍和功能與前面的一致。

  好的保險是您的保護傘，讓您和家人擁有一份安心的生活。資深金牌保險經紀王東提醒華人朋友們多注意安全，防範於未然，如果遇到問題及時聯絡專業人士幫您把風險降低到最低。於1928年創建的美國保險公司Farmers，提供多種保險，服務紐約及新澤西和維吉尼亞州。歡迎致電Agency Owner王東，電話：732-860-0022x3郵箱：[email protected]地址: 24 Campus Dr. Edison, NJ 08837。

保險 租客 租金

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