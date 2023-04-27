特邀裕隆藥房上門施打疫苗　金色年華服務暖人心

特邀裕隆藥房上門施打新版肺炎疫苗和帶狀皰疹疫苗

本月金色年華老人中心特邀請裕隆藥房再次上門為中心的老人們施打新版肺炎疫苗和帶狀皰疹疫苗。大家井然有序地排好隊，醫護人員也超有愛心，耐心地為大家服務。這即省去了大家舟車勞頓，又減少大家去公共場所增加感染的機會，實實在在地把服務做到了老人的心坎上。金色年華一直為大家提供最直接、最實用、最方便的服務，讓老人們的晚年生活倍感舒心！

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，中心從不吝嗇投資不斷改善基礎設施，更新設備，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華在疫情期間仍竭盡全力為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。