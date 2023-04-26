我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

新州父子車禍亡 陪審團判賠家屬9600萬元

編譯陳韻涵／綜合報導
密西根州韋恩郡陪審團判決，新澤西州青年阿提亞尼斯（圖）和父親2018年在底特律六車車禍中身亡，家屬可獲得9600萬元賠償。(取材自推特)
密西根州韋恩郡陪審團判決，新澤西州青年阿提亞尼斯（圖）和父親2018年在底特律六車車禍中身亡，家屬可獲得9600萬元賠償。(取材自推特)

密西根州韋恩郡(Wayne County)陪審團19日判決，新州一對父子2018年在底特律六車車禍中身亡，家屬可獲得9600萬元賠償，被告不服判決金額將上訴。

20歲青年扎克‧阿提亞尼斯(Zach Attianese)畢業於新澤西州舊橋鎮(Old Bridge)高中，他是高中棒球隊的明星投手，其出色表現引起美國職業棒球大聯盟(MLB)關注。

扎克2017年先在北卡羅來納州大學(University of North Carolina)投球，之後加入佛州州立學院(State College of Florida)校隊；扎克改為佛州州立學院效命後，贏得十場比賽，獲得「陽光海岸聯盟」(Suncoast Conference)年度投手的殊榮。

孰料，2018年6月15日一場波及六輛車的事故，奪走扎克與61歲父親朱德(Jude Attianese)的性命；這對父子當時行駛於75號州際公路的工程路段，準備前往一場葬禮，卻在途中這場涉及聯結車的車禍身亡。 

阿提亞尼斯家屬的律師麥基恩(Brian McKeen)告訴美聯社，證據顯示聯結車駕駛未注意，此人罹患帕金森氏症(Parkinson's disease )及其他禁止駕車的疾病。

被告的聯結車駕駛所屬公司「挑戰者汽車貨運公司」(Challenger Motor Freight)坦承疏失並願意負責，陪審團19日裁決該公司應賠償死者家屬9600萬元。

總部在加拿大安大略省的「挑戰者汽車貨運公司」在聲明中闡明這場「悲劇車禍的嚴重性」，並表示慰問，但依然會提起上訴。該公司律師蓋托(Brian Del Gatto)表示，「我們認為裁決金額過高，上訴將詳細說明。」

麥基恩表示，「棒球是這個家庭的核心，阿提亞尼斯一家人原本希望扎克繼續享受棒球生涯。」

佛州州立學院教練馬丁(Mike Martin)2019年退休，他形容扎克是「優秀的年輕人」，「前途光明卻英年早逝」。

扎克遭逢變故後，舊橋高中表示，他所屬的49號球衣不再使用。

2019年4月1日，當時的舊橋高中總教練唐納福(Matt Donaghue)在校隊球賽新球季開始首日，對戰南布朗士維克(South Brunswick)賽事開始前，宣告讓扎克所屬的49號球衣號碼退役；阿提亞尼斯的家人出席賽事，代表接受印有49號的大型旗幟。

車禍 佛州 汽車

上一則

走過60載…凱瑞最老商場拆除 華超將搬遷

下一則

命令員工穿著符合性別 農業廳管很大

延伸閱讀

聯結車疏失…新州父子車禍亡 獲賠9600萬元

聯結車疏失…新州父子車禍亡 獲賠9600萬元
新州華裔邵竫一 獲選「綜藝Variety」值得關注10位導演

新州華裔邵竫一 獲選「綜藝Variety」值得關注10位導演
新州電動車退款計畫 經費用罄暫停受理 7月可望恢復

新州電動車退款計畫 經費用罄暫停受理 7月可望恢復
新州租金續漲 6郡房租逾2500元

新州租金續漲 6郡房租逾2500元
最高法院：新州可退出紐約港水濱委員會 不需紐約州同意

最高法院：新州可退出紐約港水濱委員會 不需紐約州同意
政策急轉彎…新州准Curaleaf藥房 續售娛樂大麻

政策急轉彎…新州准Curaleaf藥房 續售娛樂大麻

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院