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新州捷運局 擬提高票價補預算赤字

編譯盧炯燊╱綜合報導
新澤西捷運局預計到2027財年會出現9.57億元赤字，因應選項包括公司重組、提高票價、以及改變服務以降低成本等。(Getty Images)
新澤西捷運局預計到2027財年會出現9.57億元赤字，因應選項包括公司重組、提高票價、以及改變服務以降低成本等。(Getty Images)

新澤西捷運局(NJ Transit)的公交服務範圍，涵蓋新澤西州以及紐約州奧蘭治郡與羅克蘭郡，預計到2027財年會出現9.57億元缺口，為此設法開源節流。

NJ Transit董事會19日晚上舉行會議商討如何填補預算缺口的方案，新州運輸廳長古鐵雷斯-斯卡塞蒂(Diane Gutierrez-Scaccetti)會前表示，任何選項都在討論之列，包括公司重組、提高票價以及改變服務以降低成本等。NJ Transit上次提高票價是在2015年。

NJ Transit早前預估了未來四年的成本，其中在2024年7月1日至2025年6月30日的2025財政年，預計資金需求為 1.194 億元，由於有聯邦最後一筆疫情援助基金，故仍可維持原來服務水平及票價。

然而到了2026財年，資金需求將躍升至9.17億元，在2027財年更達到9.57億元，但票價收入及州政府補貼，仍維持在目前每年1.4億元左右，由於預算危機逼在眉睫，所以一定要設法填補。有關財政預測，早前已送交州議會及州長墨菲(Phil Murphy)。

古鐵雷斯-斯卡塞蒂表示，會議上評估所有可用的選項，以重新調整運營模式，確保NJ Transit將繼續提供服務。

在公司重組方面，精簡NJ Transit旗下五個公司實體，包括NJ Transit Corp.、NJ Transit Bus operations、NJ Transit Rail Operations、NJ Transit Mercer 和 NJ Transit Morris, Inc.。

古鐵雷斯-斯卡塞蒂表示，NJ Transit會設法尋找每個獲聯邦及州政府資助的機會，但在確定調整會省下多少資金之前，不會向州政府申請額外資助。

對於外界關注公司會否向旗下1.2萬名員工採取裁員行動，她強調正在認真研究，以影響最小的方式實施改革。

州長發言人表示，墨菲政府將確定及評估一系列解決方案，以提高NJ Transit的財政穩定性和效率。

新澤西州 重組 預算

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