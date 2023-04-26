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新州路況改善 從墊底爬升至第44名

編譯俞仲慈／綜合報導
新報告指出，新州境內有結構缺失的橋樑數量減少。圖為橫跨哈肯薩克河的大橋。(Getty Images)
新報告指出，新州境內有結構缺失的橋樑數量減少。圖為橫跨哈肯薩克河的大橋。(Getty Images)

根據智庫Reason Foundation 20日公布全國各州路況報告，新州已經從過去倒數第一，上升至第44位，顯示路況已經有所改善。

該報告根據2020年各州公路資料，統計全國路況排名，該報告主要撰稿人費根葆(Baruch Feigenbaum)表示：「新州路況不再是第50名，已經有所進步，最大原因就是在數項評比，新州皆已獲得改善。」

報告顯示，新州在都市、農村和其他三項評比的死亡率較低，使得該州擠入死亡率最低前20州名單，同時橋樑結構缺失比率也下降，從原本40名前進到31名。

根據聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)統計資料，在2021年以前，新州境內有結構缺失的橋樑為482座，低於2020年502座，「橋樑結構缺失顯示有安全隱憂，而且新州是東海岸州，橋樑數量遠比奧克拉荷馬內陸州來得多，顯示新州確實有改善。」

不過該報告也顯示，儘管新州投入大筆預算用來改善路況，但成效事倍功半，「支出仍然偏高，路況品量很差，新州路況品質全國倒數前十名。」

新州州際公路路況排名46、都市路況排名45、偏鄉路況排名41，而且和鄰近的德拉瓦州紐約州等八州相比，新州都市幹道超過7%路況欠佳。

根據該報告統計，新州公路每一哩維修費為8萬6817元，居全國第42名，榜首是新墨西哥州僅花費1792元，至於全國公路維修費平均為1萬4546元。

費根葆表示：「各州基礎建設各有選項，新州等多數州皆採設計、投標、建造的程序，因此造價昂貴。」

另外新州塞車排行第50名，全國倒數第一，每位駕駛平均一年浪費的塞車時間超過48小時，就連新州鄰居也飽受塞車之苦，包括紐約州第49、賓州第41以及德拉瓦州第35。

新州 紐約州 德拉瓦州

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