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康州名門家族收藏品拍賣 5月6日星期六上午10:00

本報訊
NADEAU'S AUCTION GALLERY通過專家意見將這尊青銅器通過照片、掃描和分析與 1913 年的原始照片進行了比對。
NADEAU'S AUCTION GALLERY通過專家意見將這尊青銅器通過照片、掃描和分析與 1913 年的原始照片進行了比對。

新英格蘭一家最大的康州古董拍賣行NADEAU'S AUCTION GALLERY一年一度的春季古董拍賣會訂於5/6(六)上午10時舉辦，拍品包括數百件美國、中國和歐洲古董及、珠寶首飾、畫作等精品收藏。歡迎華人踴躍觀展和參與競拍。

該古董拍賣行信譽卓著，主要都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來華人收藏家最關注的投資收藏機會。

此次春拍品受到各界關注的最大亮點之一的Price Kung稀有鑲嵌仿古青銅器，

漢式鑄造，側面逐漸變細，從平足上升到圓肩，頸部收縮，邊緣張開，肩部和足部有三角形 Lappet 帶的鋸齒狀邊緣。表身飾有密密麻麻的修飾雷紋地釘，凸台鑲嵌綠松石，孔雀石氧化。漢字歸於後世。

這件Price Kung稀有鑲嵌仿古青銅器，出身於恭王府中的藏品， 1913年 2 月 27日至 28 日在紐約麥迪遜廣場舉行的美國美術館拍賣會上的“恭王府藏品”拍賣會上(1913 年，項目 #306) 以 1,550 美元的價格售出，由紐約 Seaman 購得。

大約 1969 年至 1970 年間，這件Price Kung稀有鑲嵌仿古青銅器由紐約市 Gotham 酒店的 Arthur E. Nelson 的妻子Mae Neville，將此壺交給了 Elinor Murray。

關於圖錄及全部照片，敬請覽網站：www.NadeausAuction.com。

電話：860-246-2444。拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095(離Hartford僅3分鐘)，電郵：[email protected]

拍賣 投資 華人

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