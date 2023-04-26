我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

法拉盛雞欄 感恩回饋大優惠 紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75

本報訊
法拉盛雞欄
法拉盛雞欄

法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，有著超過50年的經驗，供應鮮活家禽。為回饋僑胞的支持，以提供特惠價回饋顧客，中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞每磅僅$2.75。歡迎新老客戶電話訂貨；通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

除了著名的紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75外，台灣(走地)土公雞一隻$18元；番鴨$3/磅，烏骨雞3隻$34; 新鮮土雞蛋一打$4等。還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。該雞欄每日自賓州的農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎親往預訂選購或電話預訂。

該公司自成立以來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。該雞欄的家禽飼養場位於賓州，採取自動化餵養，場地寬闊、環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。

傳統上，華人喜歡食雞，且對食材有很高的品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對得上僑胞們的胃口。大多數僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米作為飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，讓雞隻有足夠空間進行自由活動。其所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃郁，絕非一般雞隻可以比，因此深受各大餐館及家庭主婦的喜愛。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。

法拉盛 華人 賓州

上一則

天然草本紅人歸行銷世界　補充療法改善更年期狀症

下一則

康州名門家族收藏品拍賣 5月6日星期六上午10:00

延伸閱讀

紐約法拉盛1964世博會地標 將永久亮燈

紐約法拉盛1964世博會地標 將永久亮燈
持80假證件麻州盜刷信用卡 紐約3華人被捕

持80假證件麻州盜刷信用卡 紐約3華人被捕
戰爭、疫情、種族…法拉盛詩歌節聚焦人類困境

戰爭、疫情、種族…法拉盛詩歌節聚焦人類困境
亞裔婦駕車撞人 逃逸1小時後遭逮 傷者危殆

亞裔婦駕車撞人 逃逸1小時後遭逮 傷者危殆
傳遞和平 美國媽祖基金會5月12日遊行

傳遞和平 美國媽祖基金會5月12日遊行
時代華人傑出風雲人物 李昌鈺獲最高榮譽

時代華人傑出風雲人物 李昌鈺獲最高榮譽

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院