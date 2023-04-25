新州租金續漲 6郡房租逾2500元

新澤西州的房屋租金持續上漲，有六個郡今年2月的平均房租都超過2500元。(美聯社)

房地產 網站Zillow數據顯示，新澤西州 的房屋租金 持續上漲，有六個郡今年2月的平均房租都超過2500元，其中又以哈德遜郡的2800元最高。

Zillow數據指出，哈德遜郡2月房租超過2800元，比去年同期漲逾10%，蘇薩克士郡的年增幅最高，達11.65%。

在租金數據齊全的17個郡當中，從2022年2月到2023年2月，只有大西洋郡租金略為下跌，全州租金至少增加4%。

就全國而言，截至2月的租金平均為1976元。

Zillow發言人克雷默(Matt Kreamer)表示，此次調查的租金涵蓋各式住宅，包括全通式單房公寓(studio)到大型物件，Zillow的租金指數比較偏向平均價值中位數，讓人們更了解一個地區的租金情況。

新州租金漲幅最大前十個郡和幅度百分比，依序為蘇薩克士郡(Sussex County)11.65%、哈德遜郡(Hudson County)9.93%、百賽克郡(Passaic County)9.33%、艾薩克斯郡(Essex County)9.16%、沃倫郡(Warren County) 9.11%。

其次是摩利斯郡(Morris County)9.09%、密德薩克斯(Middlesex County)8.47%、 杭特頓郡(Hunterdon County) 8.16%、薩默塞特郡(Somerset County)8.04%和友聯郡(Union County)8.02%。