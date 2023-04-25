新州電動車退款計畫 經費用罄暫停受理 7月可望恢復

新澤西州政府的電動車租賃新購退款計畫由於太受歡迎，導致經費提前用罄，不得暫停受理申請。圖為特斯拉電動車生產線。(路透)

新澤西州 政府的電動車 租購退款計畫「The Charge Up New Jersey」大受歡迎導致經費提前用罄，不得暫停受理申請。

新州 公用事業委員會(Board of Public Utilities)表示，截至7月的本財政年度，州府這項退款獎勵方案約已支付3500萬元，以目前申請核准率及合格訂單量推估，所有預算很快會用盡。

這項措施今年進入第三年，新州居民只要租賃或購買全新電動車便可獲4000元退款。根據凱利藍皮書(Kelley Blue Book)，電動車售價5萬8000元以上，超過全美許多家庭負擔能力，聯邦提供所得稅抵免(tax credit)及其他獎勵以降低購車成本。

新州公用事業委員會預估，州府退款計畫本年度可嘉惠1萬多輛電動車，7月1日起算的新財政年度可望重新恢復；委員會發言人佩雷茨曼(Peter Peretzman)說，不確定新年度是否增加經費。

據估計， 新州退款計畫2020年5月執行以來已為州民租購的近2萬5000輛新電動車支付9000萬元。截至2022年底，全州有9萬1000多輛電動車，去年電動車佔所有新車銷售量的8%。

俄勒岡州也祭出電動車退款獎勵方案，同樣因大受歡迎而宣布下個月暫停受理申請。

拜登總統已提出嚴苛車輛空汙排放限制，2032年全美新車必須有三分之二是電動車，幾乎較目前增加十倍。

環保署上周提出法規，將針對2027年至2032年車型年設定有史以來最嚴格的廢氣排放限制；排氣限制並未要求每年電動車銷售數量，不過依排氣限制推算，2030年之前全美銷售的新車必須至少60%是電動車、才能符合限制，2032年再提高至67%。

但上周公布的一項調查顯示，許多美國人改買電動車的意願仍然不夠強烈，主要原因是單價高、充電站太少。

環保團體表示，為了淨化空氣、避免氣候變遷造成嚴重傷害，確實需要採行更嚴格的廢氣排放標準。