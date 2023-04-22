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費城砸2000萬 設暑假免費課程 估1.5萬學子受惠

記者張聲肇／綜合報導
費城學區暑期免費課程25日開始受理登記。圖為費城學童參加校外教學參觀博物館。(費城公立學區官網)
費城學區暑期免費課程25日開始受理登記。圖為費城學童參加校外教學參觀博物館。(費城公立學區官網)

費城學區預定耗資2000萬元提供暑期免費課程，供全市1萬5000名學生暑假期間有五至六周的學習活動。

本計畫將聘用2400名教師，從6月26日開始對幼稚園到高中學生補課，也希望藉此讓學生有個安全的去處。

學區主席史翠特(Reginald Streater)說，預防勝於治療；學區官員華廷頓(Tony B. Watlington Sr.)也說，參加學習和學校主辦活動的學生，較不可能淪為犯罪集團的受害者。

今年暑期開辦的課程包括幼稚園升小學的銜接課；一到七年級英文、數學補強和音樂、藝術、體育等課程；還有一到11年級新移民英語課；升八、九年級補強英數和就職銜接課程；10到12年級企業入門課；以及今年新增的6到12年級新生打擊樂隊基本訓練班。

學區與市府和本市其他組織合辦職場實習課，有興趣的同學也可報名，到100多個地方實習，每天工作半日。

參加學期延長課程和有特殊需要的同學可享有校車服務，參加其他課程的同學會收到費城公車捷運定期票。

家長可以上網替子女報名，或於4月25日上午10點到下午3點到學區總部辦公室(北百老匯街440號 440 N. Hollywood)報名。

暑期課程按報名先後受理，額滿為止。學期延長課有聯邦經費支持，根據法規，名額不限。

學區 費城 百老匯

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