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新州佛光會淨灘 蒐數據助制定環保法規

新澤西訊
國際佛光會紐澤西協會會長童振邦與會員幹部共15位，在位於South Amboy的Raritan Bay Waterfront Park海灘，首次參與淨灘。(主辦方提供，林秀嫺／攝影)
國際佛光會紐澤西協會會長童振邦與會員幹部共15位，在位於South Amboy的Raritan Bay Waterfront Park海灘，首次參與淨灘。(主辦方提供，林秀嫺／攝影)

新澤西2023年春季淨灘活動，日前沿著海岸線在各地同步進行，國際佛光會新澤西協會首次參與這項淨灘活動，協會會長童振邦與會員幹部共15位，在South Amboy的Raritan Bay Waterfront Park海灘，分組撿拾垃圾並記錄下垃圾的種類及件數，將數據提供給環保單位及團體，作為制定環保法規及計畫的參考。

協會理事殷楚枝一行有爸爸媽媽，還有兒子Marvin，一家人淨灘是公益健走兩不誤；南區分會副會長蘭瑞首先看到一個輪胎一半在海水中，在Marvin的協助下，把輪胎從水裡搬了上來；南區分會委員陳美霞仔細認真記錄，數著啤酒罐、菸蒂、咖啡杯及各式雜物等垃圾，表示環保真的要從自律開始，才能享有潔淨的環境，臥龍分會委員陳秀英也深感淨灘人人有責。

海灘上的垃圾除了輪胎，還有一部迷你單車。保麗龍杯盤、塑料刀叉、吸管、瓶罐、煙蒂也罷，砸碎的玻璃碎片也到處可見，周真如仔細搜索著玻璃碎片，用他特地新買的工具，一一夾起來放進桶子裡。

臥龍分會會長詹淑華負責承辦這次活動，特地準備了堅果棒、有機的漿果乾及椰子水等，分送給大家補充能量。

主辦單位Clean Ocean Action的淨灘隊長，也是在地政府相關單位工作人員，他表示，每年春秋兩季，淨灘義工們不單只是撿拾垃圾，還要正確記錄下垃圾的品類及件數，這項匯集整個新澤西海岸線的紀錄非常重要，能讓環保單位利用這些資料和數據，更正確有效的制定環保計畫。

他說，例如去年春天全州禁用一次性的塑膠購物袋的法規，就是緣起於多年來淨灘垃圾的紀錄。童振邦表示，從這次大家撿拾海灘垃圾之中，塑膠袋的數量看來，法規顯然是奏效了。

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