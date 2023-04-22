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玩槍鬧出人命 新州17歲少年被18歲朋友擊中頭部喪生

記者張聲肇／綜合報導
公眾募款網站gofundme為死者所設立的募款網頁。(gofundme網頁)
公眾募款網站gofundme為死者所設立的募款網頁。(gofundme網頁)

新澤西州格勞斯特郡(Gloucester)一名17歲少年日前在家裡和18歲友人羅賓遜-桑德斯(Nasir D. Robinson-Sanders)把玩手槍時，遭後者不慎扣扳機擊中頭部，當場鮮血直流，送醫不治。警方以過失殺人罪名逮捕羅賓遜-桑德斯。

警察抵達威廉斯鎮栗子街事故現場時，發現羅賓遜-桑德斯手持.40口徑Bersa手槍站在門口；員警命令他放下武器，隨即將他逮捕。

死者母親告訴調查人員，她正在樓上午睡，突然聽到樓下轟然一聲槍響，到兒子房間查看，發現羅賓遜-桑德斯和俯臥地上、鮮血直流的兒子。她一邊打911急救電話一邊替兒子止血。

羅賓遜-桑德斯告訴死者母親，是他擊中朋友。死者母親告訴警方，兇嫌滿臉倉遑，跑到門外。

兇嫌告訴警察，他從爸爸的卡車裡拿到這把槍，帶到朋友家玩，本來兩人準備前往另一個朋友家，他突然想到要清槍，確定裡面沒有子彈，便把彈夾拿下，從裡面退出一顆子彈。

當時，他以為彈夾已經清空，便扣下扳機以「確認」沒有子彈，但槍卻轟然射出一發子彈，擊中朋友。

警方以二級過失殺人、以及未經核准非法持有槍械兩項罪名，對他提出犯罪指控。

有關當局未公布死者姓名，但根據公眾募款網站gofundme，死者是瓊斯(Cayden Jones)，截至20日晚間，已籌得超過1萬2000元喪葬費。

桑德斯 警察 新澤西州

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