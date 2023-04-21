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重建案惹議 新州西野市民告市府

編譯尤寶琪／綜合報導

一個代表新澤西州西野市(Westfield)居民的團體「西野市責任發展倡議組織」(Westfield Advocates for Responsible Development)，不滿市議會所通過的市中心重新開發案，因此將當地政府告上法庭。

根據訴訟：「被告在做出決定時，未能充分考慮，藉由重建計畫來允許此發項目，會對經濟、密度、交通、停車成本和環境所造成的影響。」西野市責任發展倡議組織表示，已發出500份反對該項目的標語，並在網路上收集2300份簽名，要求當局縮小項目範圍與規模，並考慮替代計畫。

西野市市議會日前投票通過的重新開發計畫，允許百貨公司Lord & Taylor的所有者HBC以及其房地產部門Streetworks Development，打造One Westfield Plaza。

重新開發區域包括138棟公寓、16套給55歲以上民眾居住的連棟屋(townhome)、16套無年齡限制的連棟屋和35棟閣樓(loft)式公寓。而原本的Lord & Taylor百貨公司則將改建成10萬平方呎辦公空間和超過13萬平方呎商店區。

而沿著火車站東邊的South Avenue上，將會建造21萬平方呎辦公空間和1萬2000平方呎商店區。另外，北區還會有一個有352車位的停車場，南區停車場則將能容納208個車位。

訴訟聲稱，儘管此重新開發計畫與當地整體開發計畫不一致，且居民對該計畫的經濟利益、交通、停車場成本和其他問題仍有質疑，但政府卻持續推動。

西野市當局拒絕對此做出評論。西野市市長雪萊．布林德爾(Shelley Brindle)表示﹔「我們不對未決訴訟發表評論。」

西野市責任發展倡議組織在該訴要求法院撤銷此開發案的批准，並要被告支付原告的律師和法庭費用，以及給予他們適當的補償。

新澤西州 投票 房地產

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