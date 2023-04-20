不堪喧鬧… 新州購物中心要求未滿18歲入場 須成人陪同

新澤西州第二大的西田公園廣場購物中心宣布自本月28日起，18歲以下青少年周末夜晚需有大人陪同才能進場。(谷歌地圖)

青少年顧客行為不檢令人頭痛，新澤西州 第二大購物中心宣布，18歲以下青少年周末夜晚需有大人陪同才能進場。

西田公園廣場購物中心(Westfield Garden State Plaza)是新州收益最高的購物中心之一，園區內有300多間店，但青少年周末夜在此喧鬧，讓店家與其他顧客不勝其擾。

這座俗稱花園州廣場(Garden State Plaza)的購物中心近期宣布，本月28日起的周五、六傍晚5時之後，18歲以下的青少年必須有家長或監護人陪同才能進入，否則就得離場；園區設置三個青少年等候區，讓時間到卻不符合入場資格的青少年在此等候家長接送或自行離開，三個等待區分別位於靠近AMC電影院 、靠近購物中心西側10號入口，以及美食 區的位置。

購物中心表示，屆時將檢查身分證明文件，確認入場者年滿18歲；一名成人最多可陪伴四名未成年人，且必須為這四名青少年的行為負責。

不過，這項規定不適用10歲以下的小朋友，園方認為這些小朋友不太可能在沒有家長陪伴的情況下來到購物中心。

至於為何要針對青少年採取禁止進入的措施，該購物中心官網寫道，「如同國內許多購物中心，我們遭遇愈來愈多的青少年破壞行為，採取額外維安措施將確保購物環境舒適且安全，並保障顧客與經銷商的權益」。

這些破壞行為包括利用手勢、猥褻的言語或行為、性暗示的語言或行徑，發出噪音或大聲播放音樂，挑釁或侵犯其他顧客的權益。此外，青少年的衣著暴露也是一大問題，且購物中心內禁止惡作劇。

購物中心表示，這項政策將無限期實施，範圍涵蓋購物中心內外、餐廳與百貨公司可以有自己的政策，顧客可自行個別確認。

不過，這項新政策不適用於電影院，看電影的觀眾可利用1號入口，或搭乘手扶梯利用17號入口直接進入影城。