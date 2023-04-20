我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

車內吵架憤撞卡車致男友亡 賓州婦被控謀殺

編譯俞仲慈／綜合報導
41歲的麗莎‧懷貝爾駕車故意和對向車道的大卡車對撞，導致男友死亡。(監獄檔案)
41歲的麗莎‧懷貝爾駕車故意和對向車道的大卡車對撞，導致男友死亡。(監獄檔案)

今年3月間，賓州多芬郡(Dauphin County)一名婦女在開車途中，疑似和男友發生爭執，一氣之下，竟然故意和對向車道的大卡車對撞，導致男友傷重不治，經過調查後，該名婦女因為觸犯殺人罪、駕車殺人罪、行為魯莽危害他人等多項罪名遭到檢方起訴。

警方表示，今年3月16日，來自萊肯斯(Lykens)、現年41歲的麗莎‧懷貝爾(Lisa Waibel)和44歲男友拿破崙(Matthew Napoleoni)駕車行駛在傑克遜鎮(Jackson Township)附近的225號公路，有目擊者看見一輛日產(Nissan)Juke小型多功能車停靠在由南往北的一處彎道，車內兩人走出車外爭吵不停。

但隨後男友坐進副駕駛座，懷貝爾也坐進駕駛座開車上路，不料就在4時10分左右，懷貝爾突然將方向盤轉向對向車道，朝著直駛而來的大卡車撞個正著，巨大的衝擊力導致副駕駛座的男友當場傷重不治，懷貝爾也受傷送醫治療。

直到14日，懷貝爾面對警方調查時，還謊稱自己完全不記得事發前後發生什麼事，但最後自知法網難逃，終於坦承自己是故意開車衝向對向車道，為了致男友於死地。

根據警方的調查報告顯示，「懷貝爾坦承自己企圖自殺，所以故意在大卡車前方左轉，因為知道受害人就坐在副駕駛座，而且會因為她的行為蒙受嚴重後果。」

根據法院資料，當懷貝爾駕車轉向對向車道，並衝向迎面而來的大卡車時，大卡車時速約為每小時55哩，卡車司機表示當時企圖踩剎車並讓開車道，可惜已經來不及。

大卡車行車記錄器證實懷貝爾從Mountain House Road彎道突然左轉，駛入對向大卡車行駛的車道，而且轉彎時，Juke車和大卡車之間僅有四至五輛汽車車距，Juke車的行車記錄器也顯示懷貝爾在兩車對撞前，還故意踩油門加速。

由於懷貝爾犯行重大，被法院拒絕保釋，目前羈押在多芬郡監獄，已排定4月25日舉行首場聽證會。

監獄 汽車 賓州

上一則

CTU金援強森逾200萬元 芝公校面臨巨變

下一則

台交響樂團使館之夜 雙橡園登場

延伸閱讀

沒錢也敢創業 女卡車司機一年後業績衝上140萬

沒錢也敢創業 女卡車司機一年後業績衝上140萬
越南下龍灣觀光直升機失事 乘載5人已知2死

越南下龍灣觀光直升機失事 乘載5人已知2死
貝里斯演說 蔡英文：有國家試圖破壞 台貝仍緊密相連

貝里斯演說 蔡英文：有國家試圖破壞 台貝仍緊密相連
烏克蘭遭夜襲 哈爾科夫至少被6枚俄飛彈攻擊

烏克蘭遭夜襲 哈爾科夫至少被6枚俄飛彈攻擊
威脅攻擊洛縣1高中 2嫌遭逮、查獲槍枝彈藥

威脅攻擊洛縣1高中 2嫌遭逮、查獲槍枝彈藥
洛縣高中遭攻擊威脅 警已逮捕2成人嫌犯

洛縣高中遭攻擊威脅 警已逮捕2成人嫌犯

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
德州奧斯汀地區石點高中明星啦啦隊員珮頓華盛頓，上錯車竟遭槍擊。（KXAN電視台畫面）

德州啦啦隊明星高中女生 開錯車門遭人槍擊重傷

2023-04-19 18:54

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲