車內吵架憤撞卡車致男友亡 賓州婦被控謀殺

41歲的麗莎‧懷貝爾駕車故意和對向車道的大卡車對撞，導致男友死亡。(監獄檔案)

今年3月間，賓州 多芬郡(Dauphin County)一名婦女在開車途中，疑似和男友發生爭執，一氣之下，竟然故意和對向車道的大卡車對撞，導致男友傷重不治，經過調查後，該名婦女因為觸犯殺人罪、駕車殺人罪、行為魯莽危害他人等多項罪名遭到檢方起訴。

警方表示，今年3月16日，來自萊肯斯(Lykens)、現年41歲的麗莎‧懷貝爾(Lisa Waibel)和44歲男友拿破崙(Matthew Napoleoni)駕車行駛在傑克遜鎮(Jackson Township)附近的225號公路，有目擊者看見一輛日產(Nissan)Juke小型多功能車停靠在由南往北的一處彎道，車內兩人走出車外爭吵不停。

但隨後男友坐進副駕駛座，懷貝爾也坐進駕駛座開車上路，不料就在4時10分左右，懷貝爾突然將方向盤轉向對向車道，朝著直駛而來的大卡車撞個正著，巨大的衝擊力導致副駕駛座的男友當場傷重不治，懷貝爾也受傷送醫治療。

直到14日，懷貝爾面對警方調查時，還謊稱自己完全不記得事發前後發生什麼事，但最後自知法網難逃，終於坦承自己是故意開車衝向對向車道，為了致男友於死地。

根據警方的調查報告顯示，「懷貝爾坦承自己企圖自殺，所以故意在大卡車前方左轉，因為知道受害人就坐在副駕駛座，而且會因為她的行為蒙受嚴重後果。」

根據法院資料，當懷貝爾駕車轉向對向車道，並衝向迎面而來的大卡車時，大卡車時速約為每小時55哩，卡車司機表示當時企圖踩剎車並讓開車道，可惜已經來不及。

大卡車行車記錄器證實懷貝爾從Mountain House Road彎道突然左轉，駛入對向大卡車行駛的車道，而且轉彎時，Juke車和大卡車之間僅有四至五輛汽車 車距，Juke車的行車記錄器也顯示懷貝爾在兩車對撞前，還故意踩油門加速。

由於懷貝爾犯行重大，被法院拒絕保釋，目前羈押在多芬郡監獄 ，已排定4月25日舉行首場聽證會。