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政策急轉彎…新州准Curaleaf藥房 續售娛樂大麻

編譯陳韻涵／綜合報導
圖為新州水濱公園市一家Curaleaf分店外，許多顧客排隊等候。(取自臉書)
圖為新州水濱公園市一家Curaleaf分店外，許多顧客排隊等候。(取自臉書)

新澤西州當局17日急轉彎，推翻前一周的決定，有條件允許全美醫療用大麻藥房連鎖店Curaleaf繼續銷售娛樂用大麻。

新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission，簡稱CRC Board)表示，Curaleaf在該委員會大樓外抗議數小時後，當局決定推翻先前的決定。 

Curaleaf執行長達林(Matt Darin)表示，「CRC委員會今日決定放棄上周的空前行動，這對我們擁有500名新州成員的團隊而言，堪稱難以置信的勝利，這也證明了Curaleaf在CRC委員會中享有良好信譽，符合每一項續約標準。」 

CRC委員會13日在例行月會中，拒絕更新Curaleaf的其中兩個銷售通路許可，Curaleaf共有三大銷售通路。

CRC委員會原先基於勞工組織與人事決定，勒令Curaleaf於本月21日關閉通路，而該日期正好是Curaleaf在新州正式開業一周年。 

然而，CRC委員會17日緊急開會一個多小時，委員會主席黛安娜·烏埃努(Dianna Houenou)訂定Curaleaf可持續營運的條件，「Curaleaf必須提供每個工廠為達成集體談判協議釋出的善意與證明，Curaleaf必須誓言落實相關活動與策略，做紀錄並提交其他有意修改新州營運業務的文件」。

烏埃努說，「Curaleaf還要提供額外更新資訊，說明該公司在僱用員工及與符合標準的承包商合作時釋出善意並做出努力」，若Curaleaf無法符合前述條件，可能挨罰或撤回銷售執照。 

CRC委員會委員克里斯塔‧納希(Krista Nash)表示，CRC上周否決Curaleaf經銷權的決定，是因為該公司對善待工人，「這對新州企業敲響警鐘，部分企業顯然不理解或重視其勞資義務」。

新州 大麻 新澤西州

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